أن بي ايه: إمبيد يقود فيلادلفيا للفوز على باكس بتسجيله 42 نقطة

ستايسي ريفر غيتي/ا ف ب

الكاميروني جويل إمبيد خلال مباراة فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ضد ميلووكي باكس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 17 شباط/فبراير 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – سجل الكاميروني جويل إمبيد 42 نقطة ليحسم مواجهته مع اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو ويقود فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على ميلووكي باكس حامل اللقب 123-120 الخميس ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

إعلان اقرأ المزيد

بعد خسارة مذلة 135-87 ضد بوسطن سلتيكس الثلاثاء، عاد سيكسرز الى الحياة بفوز رائع ومثير على حامل اللقب.

وأكد إمبيد أنه مرشح بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم، بعد أداء خارق جديد مع فيلادلفيا في اللقاء الاخير قبل مباراة كل النجوم "أول ستار" نهاية الاسبوع.

كان أنتيتوكونمبو أفضل مسجل في باكس مع 32 نقطة، فيما سجل جرو هوليداي 24 وكريس ميدلتون 19.

إلا أن الفوز كان من نصيب إمبيد وزملائه في مواجهة شهدت تبادل التقدم في 15 مناسبة.

قال إمبيد الذي سيلعب مع فريق كيفن دورانت في مباراة "أول ستار" إنه كان مصمم على إثبات الذات بعد الخسارة المذلة أمام بوسطن.

قال في هذا الصدد "كان الامر مخزيًا....تعلمنا مما حصل. كان علينا أن نظهر جودتنا اليوم ونوجه رسالة"، مضيفًا عن مواجهته ليانيس "هذا النوع من المواجهات دائمًا ممتع، أن تتنافس أمام لاعب عظيم".

وغاب الوافد الجديد جيمس هاردن عن المباراة بسبب الإصابة التي ستبعده عن مباراة كل النجوم على أن يلعب مع الفريق من بعدها.

وقال إمبيد عن انضمام هاردن بعد صفقة مدوية من بروكلين نتس "أنا متحمس لذلك...عليّ أن أستمر بالقيام بما أقوم به وأنا متأكد أن زملائي سيقومون بذلك أيضًا. نحن متحمسون لما يمكننا تحقيقه".

ويحتل فيلادلفيا المركز الثالث في المنطقة الشرقية متقدمًا بمركزين عن باكس.

في مباراة أخرى، واصل السلوفيني لوكا دونتشيتش تألقه وسجل 49 نقطة ليقود دالاس مافريكس للفوز على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 125-118.

وأضاف ابن الـ22 عامًا 15 متابعة وثماني تمريرات حاسمة علمًا أنه سجل سبع محاولات ثلاثية.

وعاد بروكلين نتس الى الهزائم بسقوطه أمام واشنطن ويزاردز 117-103، فيما احتاج ميامي هيت لشوطين إضافيين للفوز على تشارلوت هورنتس 111-107.

© 2022 AFP