أولمبياد بكين: النروجي يوهانيس بو الاكثر تتويجًا بعد لقب رابع في البياتلون

جويل صمد ا ف ب

النروجي يوهانيس ثينغنيس بو بعد فوزه بلقب فئة "انطلاق جماعي رجال 15 كلم" في البياتلون في أولمبياد بكين الشتوي في 18 شباط/فبراير 2022

تشانغجياكو (الصين) (أ ف ب) – حصد النروجي يوهانيس ثينغنيس بو ذهبيته الرابعة في أولمبياد بكين الشتوي، بتتويجه الجمعة بلقب انطلاق جماعي 15 كلم في البياتلون.

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وبات يوهانيس بو (28 عامًا) الرياضي الاكثر تتويجًا بالمعدن الاصفر في بكين، بعد أن أضاف ذهبيته الى ألقابه في سبرينت 10 كلم، التتابع 4 مرات 7.5 كلم رجال والتتابع المختلط، علمًا أنه أحرز أيضًا برونزية الفردي 20 كلم.

تقدم النروجي على السويدي مارتن بونسيلووما الذي أحرز الفضية وعلى مواطنه فيتلي شاستاد كريستيانسن صاحب البرونزية.

وفرّط الفرنسي كنتان فِيّون ماييه بذهبية ثالثة وميدالية سادسة من كل المعادن في بكين كانت ستجعله الرياضي الاكثر صعودًا على منصة التتويج في العاصمة الصينية، بعد أن حل رابعًا على بعد قرابة 13 ثانية من المركز الثالث في ظل ظروف عاصفة أعاقت المتنافسين.

وسيغادر الفرنسي ابن الـ29 عامًا العاصمة الصينية بخمس ميداليات أسوة بيوهانيس بو، لكن بينها ذهبيتان وثلاث فضيات.

وتعتبر النروجية مارتي أولسبو رويزلاند أكثر المتوجات بالذهب لدى السيدات في بكين مع ثلاثة ألقاب في البياتلون، مقابل برونزيتين.

© 2022 AFP