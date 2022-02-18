أولمبياد بكين: ذهبية ثانية وميدالية ثالثة للصينية إيلين غو

بن ستانسل ا ف ب

الصينية أيليغ إيلين غو بعد فوزها بذهبية نصف الأنبوب في التزلج الحر في أولمبياد بكين الشتوي في 18 شباط/فبراير 2022

بكين (أ ف ب) – حققت الشابة الصينية أيلينغ إيلين غو ذهبيتها الثانية في أولمبياد بكين الشتوي وميداليتها الثالثة بشكل عام، بعد فوزها الجمعة بلقب نصب الأنبوب في التزلج الحر.

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وتعتبر الصينية المولودة في الولايات المتحدة إحدى نجوم الالعاب الشتوية في بكين، وأضافت المعدن الاصفر الى ذهبية الهوائي الكبير وفضية سلوب ستايل ضمن التزلج الحرّ.

وحققت غو (18 عامًا) المركز الاول في المحاولة الاولى برصيد 93.25 نقطة قبل أن توسع تقدمها مع نتيجة 95.25 في الثانية. وحسمت اللقب قبل المحاولة الثالثة والاخيرة واحتفلت مع مدربيها عند القمة قبل نزولها حيث قامت في محاولتها الاخيرة بنزلة احتفالية.

وقالت غو، المولودة في كاليفورنيا من أم صينية ووالد أميركي، "كنت متأثرة جدًا في القمة، لذا اخترت أن أقوم بنزلة احتفالية لأنني شعرت للمرة الاولى أني استحقيتها فعلا...كانت نهاية جميلة لهذه الرحلة في الاولمبياد".

حصدت الكندية كايسي شارب المركز الثاني (90.75) فيما حلت مواطنتها راشيل كاركر ثالثة (87.75).

وتابعت غو، عارضة الأزياء وسفيرة العديد من العلامات التجارية الفاخرة "هناك مشاعر فائضة تجاه هذا الإحساس العميق بالامتنان والتصميم، كل ما فعلناه على مر السنين يتحقق الآن".

وأصبحت غو التي نقلت ولاءها الدولي من الولايات المتحدة إلى الصين في 2019 أول رياضي أو رياضية تحقق ثلاث ميداليات في ثلاث فئات مخلفة في التزلج الحر في الالعاب الشتوية.

© 2022 AFP