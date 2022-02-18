الاتحاد الدولي للتزلج يعتزم رفع السن الأدنى في التزحلق الفني

كيريل كودريافيتسيف ا ف ب

سُمح للروسية اليافعة كاميلا فالييفا البالغة 15 عامًا بالمنافسة في أولمبياد بكين على الرغم من إخفاقها في اختبار للمنشطات قبل الألعاب

بكين (أ ف ب) – كشف الاتحاد الدولي للتزلج الجمعة أنه يعتزم التصويت في وقت لاحق من العام الحالي على اقتراح لرفع السن الأدنى للمشاركة في التزحلق الفني على الجليد إلى 17 عامًا، وفق ما جاء في رسالة وصلت الى وكالة فرانس برس.

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وباتت الرياضة تحت المجهر في أولمبياد بكين الشتوي الحالي نتيجة السماح للروسية اليافعة كاميلا فالييفا البالغة 15 عامًا بالمنافسة على الرغم من إخفاقها في اختبار للمنشطات قبل الألعاب، وذلك بعد أن لعب عامل عمرها دورًا في السماح لها بالمنافسة.

وكَثُرت الدعوات لرفع السن الادنى من 15 المعتمد حاليًا بعد العديد من الأسئلة التي طُرحت حول محيط فالييفا وأدائها في النهائي الخميس الذي لم توفق به حيث سقطت مرات عدة لتكتفي بالمركز الرابع بعد أن كانت مرشحة للذهب.

وجاء في الرسالة أن بإمكان الهيئة "التأكيد بأن مجلس الاتحاد الدولي للتزلج قرر إدراج اقتراح رفع السن الأدنى للمشاركة في جميع فئات التزحلق الفني على الجليد إلى 17 عامًا".

وأضاف أنه عادة لا يكشف عن جدول أعماله قبل أوانه لكن "الوضع الحالي وتقارير عدة من وسائل الإعلام" دفعته إلى القيام بذلك.

وسيعقد الكونغرس بين السادس والعاشر من حزيران/يونيو المقبل وعلى الاقتراح أن يحظى بأكثرية الثلثين للبت به.

تم طرح فكرة رفع سن المنافسة في هذه الرياضة في أوقات سابقة ولكنها لم تؤت ثمارها أبدًا.

إلا أن قضية فالييفا أثارت النقاش مجددًا، كما أيّدت بعض المشاركات في أولمبياد بكين هذا التغيير.

وقالت ماريا بيل (25 عامًا)، أكبر متزلجة أميركية في التزحلق الفني على الجليد منذ أولمبياد 1928، إنها تؤمن "حتمًا" بضرورة رفع سن المشاركة.

© 2022 AFP