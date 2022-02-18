بطولة ألمانيا: ماينتس يقلب الطاولة على باير ليفركوزن ويقدم خدمة لدورتموند

دانييل رولاند ا ف ب

لاعبو ماينتس يحتفلون بالفوز على باير ليفركوزن خلال لقاء الفريقين في الدوري الالماني في ماينتس في 18 شباط/فبراير 2022

ماينتس (ألمانيا) (أ ف ب) – قدّم ماينتس خدمة جلية لبوروسيا دورتموند ثاني ترتيب الدوري الالماني لكرة القدم باسقاط مطارده المباشر وضيفه باير ليفركوزن 3-2 الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة والعشرين.

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وقلب ماينتس الذي كان متأخراً 1-2 الطاولة على ليفركوزن في 5 دقائق بتسجيله هدفين عبر البديلين الهولندي جان-بول بويتيوس (84) والدنماركي ماركوس إينغفارستن (88)، فيما سجل الاسباني آرون مارتن كاريكول (57) الهدف الأوّل لفريقه.

وسجل هدفي ليفركوزن، التشيكي باتريك شيك (35) وبديله الارجنتيني لوكاس ألاريو (74).

وأوقف ماينتس سلسلة انتصارات ليفركوزن عند 4 توالياً، علماً أن الاخير لم يذق طعم الخسارة في مبارياته الخمس الاخيرة (تعادل مع ضيفه أونيون برلين 2-2)، ليتجمد رصيده في المركز الثالث عند 41 نقطة متأخراً بفارق 5 نقاط عن دورتموند الثاني والذي يستقبل بوروسيا مونشنغلادباخ الاحد في سعيه للابتعاد أكثر في الترتيب.

ووصعد ماينتس الى المركز السابع برصيد 34 نقطة وحرم ليفركوزن من تقليص الفارق الى نقطتين عن بوروسيا دورتموند الذي يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ الأحد في ختام المرحلة، حيث بقي 5 نقاط وبات بالإمكان توسيعه إلى 8 نقاط في حالة الفوز.

وتعرض باير ليفركوزن لخسارته الأولى في دور الإياب في البوندسليغا، علماً انه يهدف للعودة لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي بلغها للمرة الأخيرة موسم 2019-2020.

وافتتح المهاجم شيك التسجيل لصالح باير ليفركوزن في الدقيقة 35، مسجلا هدفه الـ20 هذا الموسم في الـ"بوندسليغا"، قبل أن يخرج مع بداية الشوط الثاني جراء تعرضه لاصابة في قدمه (49).

وأدرك ماينتس التعادل عبر مدافعه كاريكول (57)، فيما ألغى الحكم هدفاً للمهاجم النمسوي كريم أونيسيفو بعد ثلاث دقائق بداعي التسلل على القائد الفرنسي موسى نياكاتيه اثر الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر".

وأعاد ألاريو، بديل شيك، الأفضلية لفريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 74 اثر تمريرة من المهاجم الفرنسي موسى ديابي.

لكن مجريات اللقاء تبدلت بين الدقيقتين 84 و88 بعدما نجح ماينتس في دك شباكه ضيفه بهدفين قاتلين عبر البديلين بويتيوس بعد دقيقتين من دخوله إلى أرض الملعب مكان دومينيك كوهر، وإينغفارستن بعد 6 دقائق من حلوله بدلاً من أونيسيفو.

© 2022 AFP