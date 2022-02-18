بطولة إنكلترا: مانشستر سيتي لتعميق جراح توتنهام

دانيال ليل ا ف ب

لندن (أ ف ب) – يريد مانشستر سيتي تعميق جراح توتنهام الساعي الى إيقاف سلسلة من الهزائم أضرّت بآماله في المنافسة على إحدى بطاقات دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيفه السبت في المرحلة السادسة والعشرين من بطولة إنكلترا لكرة القدم.

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وسقط فريق شمال لندن في مباراتين تواليًا على ملعبه في الدوري أمام ساوثمبتون 2-3 وولفرهامبتون صفر-2، ليبقى في المركز الثامن برصيد 36 نقطة مقابل 43 لمانشستر يونايتد الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى البطولة القارية الأم، لكن توتنهام يملك ثلاث مباريات مؤجلة بينها واحدة مع جاره أرسنال السادس.

لم يخف مدرب توتنهام الإيطالي سخطه من نتائج فريقه في الآونة الاخيرة ووجه انتقادًا مبطنًا الى مجلس إدارة النادي مشيرًا الى أنه تم "إضعاف" الفريق في ما يتعلق بإبرام الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان توتنهام تخلى عن خدمات لاعب وسطه الفرنسي تانغي ندومبيلي وزميله الأرجنتيني جيوفاني لو سلسو على سبيل الاعارة، في حين انضم ديلي آلي رسميًا الى ايفرتون. في المقابل، حصل الفريق على خدمات الأوروغوياني رودريغو بنتانكور والسويدي ديان كولوسيفسكي من يوفنتوس الايطالي.

واعتبر كونتي في حديث مع شبكة "سكاي" الايطالية أنه كان في حاجة الى لاعبي خبرة من أجل المنافسة بجدية على مركز في دوري الابطال.

لن تكون مهمة كتيبة كونتي سهلة على ملعب الاتحاد لإيقاف زحف مانشستر سيتي نحو الاحتفاظ بلقبه الرابع في آخر خمس سنوات والذي لم يخسر في 15 مباراة تواليًا في الدوري (14 انتصارًا وتعادل).

ويدخل سيتي الذي خسر مباراة الذهاب أمام توتنهام صفر-1 في المرحلة الاولى من الدوري المحلي في آب/أغسطس الماضي عندما كان البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو مدربًا له، منتشيًا بعد أن خطا خطوة عملاقة نحو بلوغ ربع نهائي دوري أبطال اوروبا بفوزه الساحق خارج ملعبه على سبورتينغ البرتغالي بخماسية نظيفة الثلاثاء.

ليفربول لمواصلة الضغط

ويخوض ليفربول الثاني بفارق 9 نقاط مع مباراة مؤجلة مباراة سهلة نسبيًا ضد ضيفه نوريتش، أحد فرق الذيل، لمواصلة الضغط على مانشستر سيتي.

وتعرض ليفربول لضربة قوية بإصابة جناحه البرتغالي ديوغو جوتا، ثاني أفضل هداف في الدوري، خلال المباراة ضد إنتر الايطالي في دوري الابطال بالتواء في كاحله منعه من المشاركة في الشوط الثاني من المواجهة التي انتهت بفوز النادي الإنكليزي خارج ملعبه بهدفين نظيفين الأربعاء.

لكن المدرب الألماني يورغن كلوب يملك البديل الجاهز بشخص الكولومبي لويس دياس المنتقل الى الفريق الشهر الماضي قادمًا من بورتو البرتغالي مقابل 37.5 مليون جنيه استرليني.

وأعرب كلوب عن إعجابه بما شاهده حتى الآن من دياس، قائلاً بعد مشاركته احتياطيًا ضد ليستر سيتي "كانت مباراته الأولى، لكنها كانت إحدى أفضل المباريات التي أشاهدها من لاعب جديد بكل صدق، لأنه بدا على سجيته تمامًا".

وتابع "لكنها كانت مباراته الأولى فقط ويبقى علينا أن نكتشف كيف سيتأقلم مع العمل المكثف وكل هذه الأمور الخاصة بالدوري الممتاز. لسنا في عجلة من أمرنا".

ويحل تشلسي بطل العالم للأندية بعد فوزه على بالميراس البرازيلي 2-1 بعد التمديد الاسبوع الماضي في أبوظبي، ضيفًا على جاره كريستال بالاس.

وستكون المباراة التجربة الاخيرة لتشلسي قبل موقعة ليل في فرنسا ضمن دوري الابطال الثلاثاء المقبل، ثم نهائي كأس رابطة الاندية المحترفة في 27 الحالي ضد ليفربول على ملعب ويمبلي.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على جاره اللدود ليدز الساعي الى الثأر لخسارته مباراته الافتتاحية أمام الشياطين الحمر 5-1، بينها ثلاثية لصانع ألعاب الاخير البرتغالي برونو فرنانديش.

وأعرب حارس مرمى مانشستر يونايتد الإسباني دافيد دي خيا عن عدم رضاه عن نتائج فريقه في الآونة الاخيرة، لا سيما بعد الخروج من كأس إنكلترا بالخسارة على ملعبه أمام ميدلزبره من المستوى الثاني "تشامبيونشيب" بركلات الترجيح بقوله "كان يتعين علينا أن نحارب على أمور أكثر أهمية مما نقوم به في الوقت الحالي".

وأضاف "لكن الهدف المنطقي حاليًا هو احتلال المركز الرابع لانه في غاية الاهمية بالنسبة إلينا".

ويستضيف أرسنال السادس مع ثلاث مباريات مؤجلة أيضًا جاره برنتفورد.

© 2022 AFP