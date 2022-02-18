بطولة إيطاليا: تعادل مخيب ليوفنتوس قبل رحلته الى فياريال

لاعبا يوفنتوس السويسري دينيس زكريا (يسار) والأميركي ويستون ماكيني خلال المباراة ضد تورينو (1-1) في الدوري الإيطالي في 18 شباط/فبراير 2022.

روما (أ ف ب) – سقط يوفنتوس في فخ تعادل إيجابي مخيب أمام جاره تورينو 1-1 في دربي المدينة الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

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وكان يوفنتوس البادئ بالتسجيل عبر قطب دفاعه الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت (14)، ورد تورينو عبر قائده الدولي أندريا بيلوتي (63).

وفرّط يوفنتوس في فرصة تضييق الخناق على ثلاثي الصدارة لاسيما نابولي الثالث واكتفى بتقليص الفارق بينهما الى خمس نقاط فقط وبات مهدداً بلحاق أتلانتا به الى المركز الرابع في حال فوز الأخير على مضيفه فيورنتينا الأحد.

وجاء التعادل المخيب، الثاني توالياً في الدوري، قبل رحلة فريق "السيدة العجوز" إلى إسبانيا لمواجهة فياريال في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وحافظ يوفنتوس على سجله خالياً من الخسارة في مبارياته الـ15 الأخيرة محلياً وقارياً.

وكان يوفنتوس الطرف الأفضل نسبياً حتى خروج صانع ألعابه الدولي الارجنتيني باولو ديبالا مطلع الشوط الثاني بسبب شعوره بآلام حيث طلب من مدربه ماسيميليانو أليغري استبداله فدفع بالاميركي ويستون ماكيني مكانه (54).

ونجح تورينو في إدراك التعادل بعد ثماني دقائق عبر بيلوتي وفرض أفضليته على المجريات وكان قريباً من تسجيل هدف الفوز.

وأنقذ الحارس الدولي البولندي فويتشيخ شتشيزني مرماه من هدف حقق عندما ابعد كرة عرضية من مسافة قريبة للكرواتي يوسيب بريكالو وهي في طريقها الى أندريا بيلوتي المتوغل أمام المرمى الخالي (9).

ورد يوفنتوس بهجمة مرتدة سريعة من لمسة واحدة بين السويسري دينيس زكريا والصربي دوشان فلاهوفيتش والإسباني ألفارو موراتا الذي هيأ كرة على طبق من ذهب الى الفرنسي أدريان رابيو المتوغل من منتصف الملعب بسرعة فدخل المنطقة قبل أن يسددها قوية بيسراه مرت بجوار القائم الايسر للحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش سافيتش (11).

ومنح دي ليخت التقدم ليوفنتوس بضربة رأسية اثر ركلة ركنية انبرى لها الدولي الكولومبي خوان كوادرادو (14).

وأنقذ الحارس مرماه من هدفٍ ثانٍ في مناسبتين في دقيقة واحدة عندما ابعد تسديدة قوية للأرجنتيني باولو ديبالا من داخل المنطقة شتتها الدفاع ووصلت الى الإسباني موراتا الذي اطلقها قوية من خارج المنطقة بين يدي الحارس ميلينكوفيتش-سافيتش (23).

وتابع شتشيزني تألقه وأبعد كرة رولاندو ماندراغورا من داخل المنطقة الى ركنية لم تثمر (50).

وجرب ديبالا حظه بتسديدة بجوار القائم الأيسر (53).

ونجح بيلوتي في إدراك التعادل بتسديدة على الطائر بيسراه من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من بركالو (63).

ويلعب السبت سمبدوريا مع إمبولي، وروما مع فيرونا، وساليرنيتانا مع ميلان، والأحد فينيتسيا مع جنوى، وإنتر مع ساسوولو، وأودينيزي أمام لاتسيو، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاءي كالياري مع نابولي، وبولونيا مع سبيتسيا.

© 2022 AFP