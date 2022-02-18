بطولة فرنسا: ليل يسقط في فخ التعادل قبل استحقاقه الاوروبي أمام تشلسي

دنيس شارلي ا ف ب

مدافع متز بوبكر كوياتي (إلى اليسار) في صراع مع مهاجم ليل التركي بوراك يلماز في الدوري الفرنسي في 18 شباط/فبراير 2022

ليل (فرنسا) (أ ف ب) – فشل ليل حامل اللقب في التحضر بأفضل طريقة ممكنة لمهمته الشاقة أمام مضيفه تشلسي الانكليزي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، باكتفائه بتعادل سلبي مخيب أمام ضيفه متز الجمعة، في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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وتقدم ليل للمركز التاسع موقتاً برصيد 36 نقطة، ومتز المهدد بالهبوط إلى الثانية للمركز الـ18 موقتاً أيضا مع 21 نقطة.

ويسافر ليل إلى لندن من أجل مواجهة تشلسي حامل اللقب الثلاثاء في ذهاب ثمن النهائي، على أمل ألا يتكرر سيناريو مشاركته الأخيرة في هذا الدور حين خرج عام 2007 على يد الفريق الإنكليزي الآخر مانشستر يونايتد بالخسارة ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة صفر-1.

وحافظ ليل على أفضليته على أرضه أمام متز في الـ "ليغ1" حيث لم يذق طعم الخسارة سوى مرة واحدة في مبارياته الـ 15 الاخيرة، مقابل 8 انتصارات و6 تعادلات، حيث تعود آخر خسارة له إلى 6 أيار/مايو 2017 (صفر-2).

في المقابل، تحصن متز بدفاعه الذي لم يهتز خلال 5 مباريات من السبع الأخيرة خارج معقله في الـ "ليغ1".

وبعد فوزه في المرحلة الماضية خارج قواعده على مونبلييه 1-صفر، واضعاً خلفه هزيمته المذلة أمام سان جرمان 1-5 في المرحلة التي سبقتها، عاد ليل إلى أرض الواقع بهذا التعادل، في سعي رجال المدرب جوسلان غورفينيك للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

واقيمت المباراة بعد شكوك حولها بسبب العاصفة أونيس، مع شوط أوّل من دون فرص تذكر واستحواذ للكرة من ليل ولكن مع افتقار لدقة انهاء الهجمات.

ولاحت أخطر فرص الشوط الثاني في الدقيقة 70 عندما سدد مهاجم متز الدولي الجزائري فريد بولاية كرة قوية بيمناه من داخل المنطقة أبعدها قائد الفريق البرتغالي جوزيه فونتي إلى ركنية.

© 2022 AFP