تجريد بريطانيا من فضية التتابع 4 مرات 100 م في أولمبياد طوكيو على خلفية حالة تنشط

بن ستانسل ا ف ب/ارشيف

احرز الفريق البريطاني فضية سباق سباق التتابع 4 مرات 100 م في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي قبل أن يجرد من ميداليته بسبب حالة تنشط للعداء تشيجيندو "سي جي" أوجا

لوزان (سويسرا) (أ ف ب) – جُرّدت بريطانيا من ميداليتها الفضية في سباق التتابع 4 مرات 100 م في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي على خلفية ثبوت حالة تنشط للعداء تشيجيندو "سي دجاي" أوجاه، حسب ما أفادت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) في بيان الجمعة.

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وكشفت العينات المأخوذة من أوجاه وجود مادتين محظورتين أوستاريان وأس-23، تستخدمان بشكل عام لزيادة كتلة العضلات، بعد انتهاء السباق في 6 آب/أغسطس الماضي.

واحرزت إيطاليا الذهبية، فيما من المتوقع بعد قرار المحكمة أن تحصل كندا صاحبة المركز الثالث، على الميدالية الفضية، فيما ستحرز الصين، الرابعة، البرونزية.

وجاء في بيان صادر عن قسم مكافحة المنشطات في محكمة التحكيم الرياضية "يُعاقب أوجاه بحرمانه من نتائجه في نهائي سباق التتابع 4 مرات 100 م... إلى جانب تجريده من الميداليات والشهادات والنقاط والجوائز".

من ناحيته، أكد أوجاه في بيان قبوله القرار "بحزن" لكنه زعم أنه "تناول مكملاً ملوثاً عن غير قصد".

واعتذر العداء البالغ 27 عاماً لزملائه في المنتخب الثلاثي زارنيل هيوز ونثانيل ميتشل-بلايك وريتشارد كيلتي.

وأضاف أوجاه "أود أن أوضح أنني استهلكت عن غير قصد مكملاً ملوثاً وهذا هو السبب في حدوث انتهاك لقاعدة مكافحة المنشطات في أولمبياد طوكيو".

وشدد أنه يود الاعتذار "من زملائي وعائلاتهم والفرق الداعمة عن التأثير الذي أحدثه ذلك عليهم"، مؤكداً انه يشعر بالاسف "لأن هذا الوضع قد كلّف زملائي في الفريق الميداليات التي عملوا بجد ووقت طويل من أجلها، والتي استحقوها بشدة. وهذا شيء سأندم عليه لبقية حياتي".

© 2022 AFP