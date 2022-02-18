جريح إثر حريق على متن عبارة قبالة سواحل اليونان

ستاماتيس كاتابوديس يوروكينيسي/ا ف ب

عناصر الانقاذ يسعفون أحد ركاب العبارة يوروفيري أوليمبيا التي اندلع حريق على متنها، بعد وصول الركاب إلى مرفأ كورفو، في 18 شباط/فبراير 2022

اثينا (أ ف ب) – اندلع حريق في ساعة مبكرة الجمعة على متن عبارة ترفع العلم الإيطالي وتقل قرابة 300 شخص أثناء عبورها في البحر الأيوني، ما تسبب بإصابة شخص من أفراد الطاقم حسبما أعلن خفر السواحل اليوناني.

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اندلع الحريق على متن العبارة يوروفيري أوليمبيا التي كانت تقوم برحلة إلى إيطاليا انطلاقا من ميناء إيغومينيستا اليوناني، قرابة الساعة 4,30 (01,30 ت غ). وكان على متنها 239 راكبا و51 من أفراد الطاقم إضافة إلى مركبات.

وقالت متحدثة باسم خفر السواحل اليوناني إن جهود إخماد الحريق ستستغرق ساعات. ولم تؤكد المتحدة تقارير في وسائل إعلام يونانية عن أشخاص علقوا داخل العبارة.

ويُخشى أن يكون على متن السفينة أشخاص مجهولون مثل مهاجرين غير شرعيين يتسللون عادة إلى عبارات تقوم برحلات بين اليونان وإيطاليا.

والجريح يبلغ 42 عاما، وفق ما أعلن مسؤول في خفر السواحل لوكالة فرانس برس. وظهر في لقطات تلفزيونية وهو يمشي بصعوبة يساعده رجال إطفاء.

ونقل إلى جزيرة كورفو على متن زورق لخفر السواحل وأدخل المستشفى للعلاج من صعوبة في التنفس، وفق تقارير إعلامية محلية.

ذعر على متن العبارة

أرسل طاقم العبارة نداء استغاثة.

وقال سائق شاحنة في اتصال هاتفي مع محطة إي آر تي "كنا نستعد للنوم عندما سمعنا الإنذار عن وقوع حريق". وأضاف "ارتدينا ملابسنا وخلال ثوان صعدنا إلى ظهر العبارة حيث اعطونا سترات نجاة".

وعلى سطح العبارة "كانت حالة ذعر، النيران كانت تتصاعد من المرآب، الجو كان خانقا"، وفق شاهد العيان. وقال راكب آخر لتلفزيون سكاي "سمعنا أن حريقا اندلع في مكان حفظ الأمتعة لكن الأمر ليس مؤكدا".

وأضاف "في غضون 15 دقيقة فقط امتدت النيران إلى ظهر العبارة" لافتا إلى أن استجابة الطاقم وغالبية أفراده إيطاليون كانت "ممتازة".

وأوضح "كانوا منظّمين جدا. الطقم أنقذ حياتنا".

وأعلن محافظ منطقة الجزر الإيونية رودي كراتسا لقناة إي آر تي التلفزيونية العامة إن "الركاب نُقلوا سالمين على متن زوارق إنقاذ إلى كورفو".

وأكد خفر السواحل أن العملية مستمرة.

وأظهرت مشاهد التلفزيون السفينة المملوكة من خطوط غريمالدي، تتصاعد منها ألسنة النار والدخان الأسود.

ولا تزال أسباب الحريق الذي اندلع قبالة جزيرة إريكوسا بين اليونان وألبانيا، غير معروفة.

هُرعت دوريات خفر السواحل وزورقا جر إلى مكان الحريق وشاركت فرقاطة ومروحيتان في عمليات الإنقاذ.

وقال صياد من أهالي المنطقة ويدعى نيكوس بارديس لشبكة إي آر تي إن العديد من مراكب الصيد تجوب المنطقة المحيطة بالعبارة المنكوبة بحثا عن أشخاص في البحر.وأوضح "يمكننا سماع اصوات انفجارات، ربما هي انفجار شاحنات بضائع".

وحركة الملاحة كثيفة بين مرفأي إيغومينيستا وباتراس غربي اليونان، ومرفأي برينديزي وأنكونا.

ويعود آخر حريق على متن سفينة في البحر الأدرياتيكي إلى كانون الأول/ديسمبر 2014 على متن العبارة الإيطالية نورمان أتلانتيك. قضى 13 شخصا في الحريق آنذاك.

© 2022 AFP