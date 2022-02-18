دورة قطر: باسيلاشفيلي ينهي مغامرة ريندركنيش ويتابع حملة الدفاع عن اللقب

الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي يحتفل بتأهله الى المباراة النهائية لدورة قطر الدولية في كرة المضرب في 18 شباط/فبراير 2022.

الدوحة (أ ف ب) – أنهى الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي المصنف ثالثاً مغامرة الفرنسي المغمور أرتور ريندركنيش بفوزه عليه 6-4 و6-2 في نصف نهائي دورة قطر لكرة المضرب الجمعة، ليتأهل إلى المباراة النهائية متابعاً بنجاح حملة الدفاع عن لقبه.

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وكان ريندركنيش أخرج الكندي دينيس شابوفالوف المصنف أوّل في ربع النهائي الخميس، إلاّ انه لم يتمكن من مقاومة المصنف 22 عالمياً.

واحتاج باسيلاشفيلي إلى ساعة و11 دقيقة للوصول إلى النهائي الثاني توالياً في العاصمة الدوحة، بعدما كان استهل العام الحالي بست هزائم توالياً قبل أن يستعيد توازنه.

وبلغ ريندركنيش، المصنف 61 عالمياً، المربع الذهبي في قطر بعد شهر من انسحابه من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للعام الحالي، جراء تعرضه لاصابة في معصمه.

ولم يظهر الفرنسي عدوانية خلال ارساله الاول وبدا عاجزاً أثناء تبادل الكرات من دون أن يتمكن من اقلاق راحة حامل اللقب.

ولكن رغم ذلك، حصل على فرصة لكسر ارسال منافسه في بداية اللقاء، ومن ثم فرصة ثانية عندما كانت النتيجة تشير إلى تأخره 4-5، إلا انه على غرار الاولى فشل في استغلالها لصالحه.

وهيمن باسيلاشفيلي على المباراة بفضل تقنيته في رد الكرات ونفسه الأطول خلال التبادلات، ليتقدم سريعاً في المجموعة الثانية، فيما تراجع المستوى البدني للفرنسي.

ويدافع باسيلاشفيلي عن لقبه بمواجهة الفائز من مباراة الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت الثالث والمتوج في قطر عام 2019، والروسي كارن خاتشانوف السادس.

© 2022 AFP