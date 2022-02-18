دورة مرسيليا: خروج تسيتسيباس من ربع النهائي على يد مصنف 163 عالمياً

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس يرد احدى الكرات في مباراته ضد الروسي رومان سافيولين في ربع نهائي دورة مرسيليا الفرنسية الدولية في كرة المضرب في 18 شباط/فبراير 2022.

مرسيليا (أ ف ب) – خرج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف رابعاً عالمياً من الدور ربع النهائي لدورة مرسيليا الفرنسية الدولية في كرة المضرب بخسارته امام الروسي رومان سافيولين الصاعد من التصفيات والـ163 عالمياً 4-6 و4-6 الجمعة.

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وحقق الروسي البالغ من العمر 24 عاماً أفضل نتيجة في مسيرته الاحترافية بتغلبه على تسيتسيباس الأول في الدورة ووصيف بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس، في ساعة و35 دقيقة.

وحقق سافيولين فوزه الخامس توالياً في الدورة وضرب موعداً مع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الثالث في الدورة والتاسع عالميا أو البيلاروسي إيليا إيفاشكا الخامس في مرسيليا والـ49 عالمياً.

وقال سافيولين عقب تأهله "إنه أجمل فوز في مسيرتي الاحترافية. إنها المرة الأولى التي أصل فيها إلى ربع نهائي إحدى دورات رابطة اللاعبين المحترفين، والأولى التي أتغلب فيها على مصنف بين العشرة الأوائل في العالم".

وبلغ الدور ذاته مواطنه أندري روبليف الثاني والفائز على الفرنسي لوكاس بوي 6-3 و1-6 و6-2، ليلتقي مع الفرنسي الآخر بنجامان بونزي التاسع والفائز على الروسي الآخر أصلان كاراتسيف الرابع 6-1 و6-3.

© 2022 AFP