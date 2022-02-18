دوري "أن بي ايه": إصابة أنتوني ديفيس تبعده 4 أسابيع على الأقل (تقارير)

نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الكاميروني جويل إمبيد يحاول تسجيل سلة أمام نجم لوس أنجليس ليكرز أنتوني ديفيس في مباراة الفريقين في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 27 كانون الثاني/يناير 2022.

لوس انجليس (أ ف ب) – يواجه نجم لوس أنجليس ليكرز انتوني ديفيس احتمال الغياب عن الملاعب لفترة 4 أسابيع على الأقل بعد إصابة في ساقه كما أفادت تقارير عدة.

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وكشفت أكثر من وسيلة إعلامية أميركية بأن ديفيس الذي خرج خلال مباراة فريقه ضد يوتا جاز الاربعاء، مصاب بالتواء في القدم، مشيرة الى ان اعادة تقييم لحالته الصحية مقررة بعد اربعة اسابيع ما يعني بأن فترة غيابه ستكون أطول من ذلك.

وسبق لديفيس أن غاب عن ليكرز لـ17 مباراة متتالية بين نهاية كانون الأول/ديسمبر وأواخر كانون الثاني/يناير بسبب التواء في الرابط الجانبي لركبته اليسرى.

وسجل ديفيس الذي شارك في مباراة كل النجوم 8 مرات في مسيرته، معدلا مقداره 23.1 نقطة و9.7 متابعات في المباراة الواحدة هذا الموسم.

ويعتبر غياب ديفيس ضربة كبيرة لليكرز الذي يحاول استعادة توازنه في المنطقة الغربية هذا الموسم حيث يملك 27 انتصارا مقابل 31 هزيمة، ليحتل المركز التاسع الذي لا يؤهله للمشاركة مباشرة في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، بل سيضطر الى خوض ملحق يجمع أصحاب المراكز من 7 الى 10 في كل من المنطقتين، للحاق بأصحاب المراكز الستة الأولى.

لكن ما زال أمام ليبرون جيمس ورفاقه في ليكرز 24 مباراة من أجل محاولة الحصول على أحد المراكز الستة الأولى في المنطقة والتأهل الى البلاي أوف مباشرة.

ويتوقف الدوري لمدة 10 أيام اعتباراً من الجمعة بسبب مباراة كل النجوم "أول ستار" السنوية التقليدية التي تجمع فريق ليبرون جيمس بفريق كيفن دورانت.

© 2022 AFP