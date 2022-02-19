أولمبياد بكين: الذهبية الثالثة للروسي بولشونوف في تزلج المسافات الطويلة

كريستوف ستاك ا ف ب

المتزلج الروسي الكسندر بولشونوف يحتفل بعد فوزه بسباق المسافات الطويلة (الانطلاق الجماعي 50 كلم) في اولمبياد بكين. 19 شباط/فبراير 2022

بكين (أ ف ب) – أحرز الروسي ألكسندر بولشونوف ذهبية تزلج المسافات الطويلة (الانطلاق الجماعي) التي تم تقليص مسافتها من 50 كلم الى 30 بسبب الرياح العاتية ضمن أولمبياد بكين الشتوي السبت.

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والذهبية هي الثالثة للروسي والخامسة له في هذه الالعاب في مختلف المعادن (فضية وبرونزية) وهو تقدم على مواطنه ايفان ياكيموشكين والنروجي سيمن كروغر.

وكان بولشونوف توج بذهبيتي السكياتلون والتتابع 4 مرات 10 كلم في صفوف منتخب بلاده.

وسبق لبولشونوف ان احرز 4 ميداليات في نسخة بيونغتشانغ الطورية الجنوبية قبل اربع سنوات بينها ثلاث فضيات وبرونزية واحدة.

وفرض بولشونوف نفسه سيدا لسباقات المسافات الطويلة في السنوات الاخيرة، فعلى مدار النسخة الحالية والاخيرة من الالعاب الشتوية صعد الى منصة التتويج تسع مرات في تسعة سباقات خاضها في هذا الاختصاص.

وكان السباق فرصة لفك الشراكة بين بولشونوف والنروجي يوهانيس كلايبو وكلاهما كان يملك ذهبيتين وفضية وبرونزية، لكن الاخير لم يكمل السباق.

وستكون النسخة المقبلة في ميلانو كورتينا الايطالية فرصة جديدة للمواجهة بينهما لا سيما بان كلاهما يبلغ الخامسة العشرين.

© 2022 AFP