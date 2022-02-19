بطولة إسبانيا: أتلتيكو وفياريال يتحضران جيداً للاستحقاق القاري

اندر غيينيا ا ف ب

لاعبو اتلتيكو مدريد يحتفلون بالهدف الثالث في مرمى أوساسونا خلال لقاء الفريقين في الدوري الاسباني. بامبلونا في 19 شباط/فبراير 2022

مدريد (أ ف ب) – تحضر أتلتيكو مدريد حامل اللقب وفياريال بشكل جيد للاستحقاق القاري الذي ينتظرهما الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا، وذلك بفوزهما الكبيرين خارج الديار على أوساسونا 3-صفر وغرناطة 4-1 توالياً السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وبعدما فرط في منتصف الأسبوع بمباراته المؤجلة مع ليفانتي بالخسارة على أرضه صفر-1، استعاد أتلتيكو توازنه في الوقت المناسب بفضل ثلاثية تناوب على تسجيلها البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة 3 إثر ركلة ركنية، الأوروغوياني لويس سواريس بتسديدة رائعة من حوالي 40 متراً إثر هجمة مرتدة وتمريرة من جواو فيليكس (59)، والبديل الأرجنتيني أنخل كوريا (89) بعد تمريرة من كوكي ليرفع رصيده الشخصي الى 11 هدفاً.

وتحضر نادي العاصمة بالتالي بأفضل طريقة لمواجهته الأربعاء على أرضه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه في مانشستر يونايتد الإنكليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، رافعاً رصيده الى 42 نقطة في المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال بفارق نقطة خلف بيتيس الثالث الذي يستضيف مايوركا الأحد، وثلاث أمام فياريال الذي تحضر بدوره لما ينتظره الثلاثاء ضد يوفنتوس الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال بفوزه على مضيفه غرناطة بنتيجة كبيرة 4-1.

ويدين فياريال بفوزه العاشر للموسم الى لاعبه الجديد الهولندي أرناوت دانجوما الذي يواصل تألقه بتسجيله ثلاثية (35 من ركلة جزاء و39 و81 من ركلة جزاء).

ورفع لاعب بورنموث الإنكليزي السابق رصيده الى 8 أهداف في "لا ليغا"، فيما كان هدف غرناطة الوحيد من نصيب لويس ميا (61 من ركلة جزاء).

وقبل استضافته يوفنتوس الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، رفع فريق المدرب أوناي إيمري رصيده الى 39 نقطة وبات خامساً موقتاً بفارق الأهداف أمام برشلونة الذي يحل الأحد ضيفاً على فالنسيا.

أما بالنسبة لغرناطة الذي مني بهزيمته الحادية عشرة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.

© 2022 AFP