بطولة إسبانيا: ريال وأنشيلوتي يتنفسان الصعداء بثلاثية في مرمى ألافيس

اوسكار دل بوتسو ا ف ب

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بهدف ماركو اسينسيو (الثاني من اليسار) في مرمى الافيس خلال لقاء الفريقين في الدوري الاسباني لكرة القدم. مدريد في 19 شباط/فبراير 2022

مدريد (أ ف ب) – خفف ماركو أسينسيو والبرازيلي فينيسوس جونيور والفرنسي كريم بنزيمة الضغط عن مدربهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي وأعادوا ريال مدريد المتصدر الى سكة الانتصارات، بتسجيلهم أهداف الفوز على ألافيس 3-صفر السبت على ملعب "سانتياغو برنابيو" في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وبعدما كان يحلم بالثلاثية، يجد ريال نفسه مهدداً بضياع كل شيء بعدما ودع مسابقة الكأس في أوائل الشهر الحالي بخسارته أمام أتلتيك بلباو (صفر-1)، ثم بخسارته الثلاثاء الفصل الأول من مواجهته مع باريس سان جرمان الفرنسي في ثمن نهائي دوري الأبطال، وذلك عقب تعادل سلبي مخيب في المرحلة الماضية من الدوري مع فياريال.

ونتيجة تعثره السلبي في المرحلة الماضية، وجد ريال نفسه متقدماً في الصدارة بفارق أربع نقاط فقط عن إشبيلية الثاني، وبالتالي كان يدرك بأن الخطأ أمام ألافيس على أرضه سيكون مكلفاً جداً، لكنه تفادى الاحراج ونجح في الحصول على النقاط الثلاث بفضل ثلاثة أهداف سجلها في الشوط الثاني أسينسيو وفينيسيوس جونيور وبنزيمة.

ورفع النادي الملكي رصيده الى 57 نقطة في الصدارة بفارق 7 نقاط عن إشبيلية الذي يحل الأحد ضيفاً على إسبانيول.

ورغم اعتماده على بنزيمة الذي عاد اليه الثلاثاء ضد سان جرمان بعد تعافيه من إصابة في الفخذ تعرض لها خلال التعادل مع إلتشي (2-2) في 23 كانون الثاني/يناير، عانى ريال لتخطي عقبة ضيفٍ دخل لقاء السبت وفي سجله 14 هزيمة، ما جعله قابعاً في المركز الثامن عشر بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان.

وكان ريال عاجزاً في الشوط الأول عن استثمار أفضليته الميدانية ولم يقدم الشيء الكثير أمام مرمى ضيفه وافتقد الى اللمسة الأخيرة، ليؤكد معاناته الهجومية التي تجسدت في مبارياته الخمس الماضية حين اكتفى صاحب أفضل هجوم في الدوري (48 هدفاً قبل فوز السبت) بهدف يتيم سجله أسينسيو بالذات في الفوز على غرناطة في المرحلة قبل الماضية.

ودخل رجال أنشيلوتي استراحة الشوطين من دون أي تهديد فعلي لمرمى فريق اهتزت شباكه 39 مرة قبل لقاء السبت.

ولم يتغير أي شيء في بداية الشوط الثاني من حيث الفعالية رغم فرصة مزدوجة لفينيسيوس جونيور بعد تلاعبه بالدفاع قبل أن يصطدم بتألق الحارس فرناندو باتشيكو، فوصلت الكرة الى بنزيمة الذي تابعها لكن مواطنه المدافع فلوريان لوجون أبعدها عن خط المرمى (55).

وحصل البرازيلي كازيميرو على فرصة أخرى للنادي الملكي لكنه أطاح بالكرة فوق العارضة رغم أنه كان في مواجهة المرمى (59).

وأخيراً، جاء الفرج بتسديدة رائعة قوسية من أسينسيو أطلقها من خارج المنطقة (63)، ليريح أعصاب أنشيلوتي وجمهور "سانتياغو برنابيو" بهدفه السابع لهذا الموسم.

وكان بنزيمة قريباً من حسم الفوز نهائياً لكن الحظ عانده بعدما ارتدت محاولته من القائم الأيسر إثر تمريرة من فينيسيوس جونيور (76)، إلا أن الأخير عوض هذه الفرصة ووجد طريقه الى الشباك في الدقيقة 80 بعد لعبة جماعية جميلة وتمريرة من بنزيمة، رافعاً رصيده الى 13 هدفاً.

وأضاف بنزيمة الهدف الثالث في اللقاء وعزز صدارته لترتيب الهدافين بـ18 هدفاً، بفضل ركلة جزاء انتزعها فينيسيوس في الثواني الأخيرة (1+90).

أتلتيكو وفياريال يتحضران جيداً للاستحقاق القاري

وتحضر أتلتيكو مدريد حامل اللقب وفياريال بشكل جيد للاستحقاق القاري الذي ينتظرهما الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا، وذلك بفوزهما الكبيرين خارج الديار على أوساسونا 3-صفر وغرناطة 4-1 توالياً.

لاعبو اتلتيكو مدريد يحتفلون بالهدف الثالث في مرمى أوساسونا خلال لقاء الفريقين في الدوري الاسباني. بامبلونا في 19 شباط/فبراير 2022 اندر غيينيا ا ف ب

وبعدما فرط في منتصف الأسبوع بمباراته المؤجلة مع ليفانتي بالخسارة على أرضه صفر-1، استعاد أتلتيكو توازنه في الوقت المناسب بفضل ثلاثية تناوب على تسجيلها البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة 3 إثر ركلة ركنية، الأوروغوياني لويس سواريس بتسديدة رائعة من حوالي 40 متراً إثر هجمة مرتدة وتمريرة من جواو فيليكس (59)، والبديل الأرجنتيني أنخل كوريا (89) بعد تمريرة من كوكي ليرفع رصيده الشخصي الى 11 هدفاً.

وكان جواو فيليكس "سعيداً جداً" بالأداء الذي قدمه وزملاؤه "السعداء جميعهم" حسب ما أفاد به بعد اللقاء قناة "موفيستار بلاس"، مضيفاً "نحن قادمون من مباراة سيئة جداً (الخسارة ضد ليفانتي)، لكننا تنفسنا الصعداء".

وكشف "أن غرفة الملابس (الفريق) موحدة، متضامنة، نعمل جميعاً معاً من أجل تحقيق الهدف ذاته. نحن في وضع جيد ونتحسن من يوم الى آخر. يجب المواصلة على هذا المنوال. تسجيل ثلاثة أهداف من دون أن تهتز شباكنا، يعطينا دفعة كبيرة".

وتحضر نادي العاصمة بأفضل طريقة لمواجهته الأربعاء على أرضه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه في مانشستر يونايتد الإنكليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، رافعاً رصيده الى 42 نقطة في المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال بفارق نقطة خلف بيتيس الثالث الذي يستضيف مايوركا الأحد، وثلاث أمام فياريال الذي تحضر بدوره لما ينتظره الثلاثاء ضد يوفنتوس الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال بفوزه على مضيفه غرناطة بنتيجة كبيرة 4-1.

ويدين فياريال بفوزه العاشر للموسم الى لاعبه الجديد الهولندي أرناوت دانجوما الذي يواصل تألقه بتسجيله ثلاثية (35 من ركلة جزاء و39 و81 من ركلة جزاء).

ورفع لاعب بورنموث الإنكليزي السابق رصيده الى 8 أهداف في "لا ليغا"، فيما كان هدف غرناطة الوحيد من نصيب لويس ميا (61 من ركلة جزاء).

وقبل استضافته يوفنتوس الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، رفع فريق المدرب أوناي إيمري رصيده الى 39 نقطة وبات خامساً موقتاً بفارق الأهداف أمام برشلونة الذي يحل الأحد ضيفاً على فالنسيا.

© 2022 AFP