بطولة إنكلترا: ليفربول يبقى في معركة اللقب

اولي سكارف ا ف ب

المصري محمد صلاح (يمين) يراوغ الحارس انغوس غون (وسط) والمدافع بن غيبسون (يسار) قبل تسجيله الهدف الثاني لليفربول في مرمى ضيفه نوريتش سيتي في الدوري الانكليزي لكرة القدم. ليفربول، شمال غرب انكلترا في 19 شباط/فبراير 2022

لندن (أ ف ب) – بقي ليفربول في معركة اللقب بعدما حول تخلفه أمام ضيفه نوريتش سيتي الى فوز 3-1 السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي التي شهدت أيضاً فوز كل من تشلسي وجاره اللندني أرسنال.

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وبفضل هدفين رائعين للسنغالي ساديو مانيه والمصري محمد صلاح وثالث أول بألوان "الحمر" للكولومبي لويس دياس، حقق ليفربول فوزه الثامن توالياً في جميع المسابقات، قد يكون أبرزها في منتصف الأسبوع على أرض إنتر الإيطالي 2-صفر في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

ورفع فريق المدرب الألماني يورغن كلوب رصيده الى 57 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر الذي يلتقي لاحقاً مع ضيفه توتنهام.

وحتى في حال فوز سيتي على توتنهام، سيكون ليفربول أمام فرصة تقليص الفارق مجدداً الى ست نقاط حين يخوض الاربعاء مباراته المؤجلة من المرحلة التاسعة عشرة مع ليدز يونايتد، قبل أن يحصل على فرصة الفوز بأول ألقابه لهذا الموسم حين يتواجه الأحد مع تشلسي في نهائي كأس الرابطة.

ورغم أنه يقبع في المركز الثامن عشر بأربعة انتصارات فقط ولم يفز على ليفربول منذ 30 نيسان/أبريل 1994 (1-صفر في ملعب منافسه)، كان نوريتش نداً عنيداً لفريق كلوب وبادله الهجمات لكن أياً من الفريقين لم يجد طريقه الى الشباك رغم الفرص وأبرزها لليفربول عبر صلاح، مانيه واليوناني قنسطنطينوس تسيميكاس، ليبقى التعادل سيّد الموقف حتى دخول استراحة الشوطين.

وصُدِمَ ليفربول في مستهل الشوط الثاني بهدف سجله الكوسوفي ميلوت راشيكا بعد مجهود فردي رائع من الأميركي جوشوا سارجنت ومساعدة من مدافع "الحمر" الكاميروني جويل ماتيب الذي تحولت منه الكرة المسددة من خارج المنطقة وخدعت حارسه البرازيلي أليسون (48).

لكن مانيه وبهدف مقصي رائع وبعد تمريرة رأسية من تسيميكاس، أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 64 ليرفع رصيده الشخصي الى 9 أهداف في الدوري هذا الموسم.

ولم يكد نوريتش يستفيق من صدمة الهدف الرائع للسنغالي، حتى اهتزت شباكه بهدف ثانٍ لا يقل روعة لصلاح الذي وصلته الكرة مباشرة من الحارس أليسون، فسيطر عليها المصري عند مشارف المنطقة وتلاعب بالحارس أنغوس غون ثم سددها بكل برودة أعصاب بعيداً عن متناول المدافعين الذين تهافتوا لإقفال المرمى (67).

وعزز صلاح بذلك صدارته لترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً بفارق 5 أهداف عن زميله البرتغالي دييغو جوتا الغائب عن اللقاء بسبب الإصابة.

وبات صلاح ثاني أسرع لاعب يصل الى الهدف الـ150 بألوان ليفربول في جميع المسابقات (233 مباراة) خلف رودجر هانت (226 مباراة)، وعاشر لاعب يصل الى 150 هدف في تاريخ النادي بحسب "أوبتا" للاحصاءات.

وحسم "الحمر" النقاط الثلاث حين أضاف الوافد الجديد دياس الهدف الثالث بعد تمريرة بينية متقنة من القائد جوردن هندرسون (81)، مفتتحاً سجله التهديفي مع الفريق في ثاني مباراة له في "برميرليغ".

تشلسي يتحضر لليل بأفضل طريقة

وحقق تشلسي عودة موفقة الى الدوري الممتاز بعد تتويجه السبت الماضي بلقب كأس العالم للأندية بفوزه في النهائي على بالميراس البرازيلي 2-1 بعد التمديد، بتحقيقه فوزه الخامس توالياً في جميع المسابقات وجاء على حساب مضيفه وجاره كريستال بالاس بهدف قاتل سجله المغربي حكيم زياش في الدقيقة 89 بعد عرضية من الإسباني ماركوس ألونسو.

وتحضر فريق المدرب الألماني توماس توخل بأفضل طريقة لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لدوري أبطال أوروبا حيث يستضيف ليل الفرنسي الثلاثاء في ذهاب ثمن النهائي، وذلك برفعه رصيده الى 50 نقطة في المركز الثالث بفارق سبع نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس الذي يلعب الأحد في ضيافة ليدز.

وبات أرسنال على المسافة ذاتها من جاره اللندني وست هام الخامس، وذلك بفوزه على ضيفه برنتفورد بهدفين لإميل سميث رو (48) وبوكايو ساكا (79) مقابل هدف للدنماركي كريستيان نورغارد (4+90)، وتعثر الثاني على ملعبه أمام نيوكاسل بالتعادل بهدف لكريغ داوسون (32) مقابل هدف لجو ويلوك (1+45).

ومني إيفرتون بهزيمة ثانية في ثالث مباراة له في الدوري بقيادة مدربه الجديد فرانك لامبارد، وجاءت على يد مضيفه ساوثمبتون بهدفين نظيفين، ليتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز السادس عشر بفارق أربع نقاط عن أول الهابطين واتفورد الذي حقق فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد روي هودجسون والخامس فقط هذا الموسم، وجاء على حساب مضيفه أستون فيلا 1-صفر.

كما حقق بيرنلي فوزه الأول منذ 30 تشرين الأول/أكتوبر بتغلبه على مضيفه برايتون 3-صفر، ما جعل نوريتش يتراجع الى المركز الأخير لصالح واتفورد وبيرنلي وبفارق 5 نقاط عن نيوكاسل السابع عشر.

© 2022 AFP