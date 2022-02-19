بطولة إيطاليا: روما يواصل نزيف النقاط وسمبدوريا يتنفس الصعداء

لاعب وسط روما إدوارد بوفي (يمين) يحتفل بتسجيله هدف التعادل في مرمى هيلاس فيرونا (2-2) في الدوري الايطالي في 19 شباط/فبراير 2022.

روما (أ ف ب) – واصل روما نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه فيرونا 2-2، وتنفس سمبدوريا الصعداء بفوزه على ضيفه إمبولي 2-صفر السبت في المرحلة السادسة والعشرين من بطولة إيطاليا في كرة القدم.

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في المباراة الاولى على الملعب الأولمبي في العاصمة، أفلت روما من الخسارة أمام هيلاس فيرونا الذي حسم الشوط الأول بثنائية سريعة تناوب على تسجيلها لاعب الوسط الدولي التشيكي أنتونين باراك (5) ولاعب الوسط الفرنسي أدريان تاميز (20).

وعاد روما من بعيد بعدما انتفض في الشوط الثاني وضغط بقوة على دفاع ضيوفه، فنجح في تقليص الفارق في الدقيقة 65 عبر البديل الأسترالي كريستيان فولباتو، قبل أن يدرك له البديل الآخر إدواردو بوفي التعادل في الدقيقة 84.

وطرد مدرب روما البرتغالي جوزيه مورينيو في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع لاحتجاجاته على حكم المباراة لوكا بايريتو.

وهو التعادل الثالث تواليا لرجال مورينيو بعد جنوى وساسوولو، فرفع رصيده الى 41 نقطة في المركز السابع وبات مهددا بالتراجع الى الثامن في حال فوز فيورنتينا على أتالانتا الأحد.

في المقابل، عزز هيلاس فيرونا موقعه في المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

وفي الثانية، حسم سمبدوريا انتصاره في نصف الساعة الأول بفضل ثنائية مهاجمه المخضرم فابيو كوالياريلا في الدقيقتين 14 و29.

وبات كوالياريلا ثامن لاعب في تاريخ الدوري الايطالي ينجح في هز الشباك 18 عاما متتاليا بعد جاني ريفيرا وروبرتو مانشيني وروبرتو باجيو وأليساندرو دل بييرو وفرانشيسكو توتي وسيرجيو بيليسييه حسب موقع "أوبتا" للإحصائيات الرياضية.

وعوض سمبدوريا خسارته أمام ميلان صفر-1 في المرحلة الماضية وحقق فوزه الثاني في مبارياته الثلاث الاخيرة، فرفع رصيده الى 26 نقطة وارتقى الى المركز الخامس عشر مؤقتا مبتعدا بفارق خمس نقاط عن فينيتسيا صاحب المركز الثامن عشر المؤدي إلى الدرجة الثانية.

في المقابل، واصل إمبولي نتائجه المخيبة ومني بخسارته الحادية عشرة هذا الموسم والرابعة في مبارياته التسع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويلعب لاحقا ساليرنيتانا مع ميلان.

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات فينيتسيا مع جنوى، وإنتر مع ساسوولو، وأودينيزي مع لاتسيو، على أن تختتم الإثنين بلقاءي كالياري مع نابولي، وبولونيا مع سبيتسيا.

© 2022 AFP