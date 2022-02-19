بطولة إيطاليا: ميلان يتعثر ويضع صدارته في خطر وروما يواصل نزيف النقاط

مهاجم ميلان الدولي الفرنسي اوليفييه جيرو (يسار) يتحسر على التعادل أمام ساليرنيتانا في الدوري الايطالي في 19 شباط/فبراير 2022.

روما (أ ف ب) – فرط ميلان في فرصة تحقيق فوزه الثالث تواليا ووَضَعَ صدارته في خطر بسقوطه في فخ التعادل امام مضيفه ساليرنيتانا صاحب المركز الأخير 2-2 السبت في المرحلة السادسة والعشرين من بطولة إيطاليا في كرة القدم.

إعلان اقرأ المزيد

وفشل الفريق اللومباردي في مواصلة تألقه في الآونة الأخيرة والابتعاد أربع نقاط في الصدارة عن مطارده المباشر جاره إنتر ميلان، فاكتفى بنقطة واحدة وبات مهددا بإهدار ما حققه في المرحلة الماضية عندما استغل تعثر جاره وانتزع منه الصدارة.

وأصبح إنتر أمام فرصة استعادة المركز الأول في حال فوزه على ضيفه ساسوولو الأحد، علما أنه يملك مباراة مؤجلة امام بولونيا.

وكان ساليرنيتانا البادئ بالتهديد اثر تسديدة قوية للوكا رانييري من خارج المنطقة تصدى لها الحارس الفرنسي مايك مينيان (3).

ونجح ميلان في افتتاح التسجيل عبر مهاجمه البرازيلي ماسياس اثر تلقيه كرة من المدافع الدولي الفرنسي ثيو هرنانديز، العائد بعد غياب عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف، فتابعها بتسديدة بيسراه داخل المرمى (5).

وتلقى ساليرنيتانا ضربة موجعة باصابة لاعب وسطه الصربي إيفان رادوفانوفيتش، فترك مكانه للبرازيلي لورينكو إيدرسون (15).

وكاد الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر يفعلها من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة ابعدها الحارس لويجي سيبي الى ركنية لم تثمر (17).

ونجح ساليرنيتانا في ادراك التعادل اثر خطأ فادح للحارس مينيان في التقاط كرة عرضية لباسكوالي ماتسوكي من أمام رأس البوسني ميلان ديوريتش، فتهيأت أمام فيديريكو بوناتسولي الذي تابعها بطريقة أكروباتية رائعة داخل المرمى الخالي (29).

ودفع مدرب ميلان ستيفانو بيولي بلاعب الوسط العاجي فرانك كيسييه مكان بن ناصر مطلع الشوط الثاني.

وأهدر المهاجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو فرصة التعزيز في الدقيقة 58 اثر تلقيه كرة خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة وسددها بيسراه لكن الحارس تصدى لها ببراعة قبل أن يشتتها الدفاع.

ولعب بيولي ورقته الثانية عندما دفع بالكرواتي أنتي ريبيتش مكان الإسباني ابراهيم دياس (61).

وكاد الجناح الدولي البرتغالي رافايل لياو يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة أفلتت من يدي الحارس وتحولت الى ركنية (69).

ومنح يوريتش التقدم لساليرنيتانا بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لماتسوكي (72).

وأدرك ريبيتش التعادل لميلان عندما استغل كرة رأسية من جيرو خارج المنطقة فهيأها لنفسه وسددها قوية زاحفة على يمين الحارس سيبي (77).

روما يواصل نزيف النقاط

وواصل روما نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه فيرونا 2-2، وتنفس سمبدوريا الصعداء بفوزه على ضيفه إمبولي 2-صفر.

لاعب وسط روما إدوارد بوفي (يمين) يحتفل بتسجيله هدف التعادل في مرمى هيلاس فيرونا (2-2) في الدوري الايطالي في 19 شباط/فبراير 2022. أندرياس سولارو اف ب

في المباراة الاولى على الملعب الأولمبي في العاصمة، أفلت روما من الخسارة أمام هيلاس فيرونا الذي حسم الشوط الأول بثنائية سريعة تناوب على تسجيلها لاعب الوسط الدولي التشيكي أنتونين باراك (5) ولاعب الوسط الفرنسي أدريان تاميز (20).

وعاد روما من بعيد بعدما انتفض في الشوط الثاني وضغط بقوة على دفاع ضيوفه، فنجح في تقليص الفارق في الدقيقة 65 عبر البديل الأسترالي كريستيان فولباتو، قبل أن يدرك له البديل الآخر إدواردو بوفي التعادل في الدقيقة 84.

وطرد مدرب روما البرتغالي جوزيه مورينيو في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع لاحتجاجاته على حكم المباراة لوكا بايريتو.

وهو التعادل الثالث تواليا لرجال مورينيو بعد جنوى وساسوولو، فرفع رصيده الى 41 نقطة في المركز السابع وبات مهددا بالتراجع الى الثامن في حال فوز فيورنتينا على أتالانتا الأحد.

في المقابل، عزز هيلاس فيرونا موقعه في المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

وفي الثانية، حسم سمبدوريا انتصاره في نصف الساعة الأول بفضل ثنائية مهاجمه المخضرم فابيو كوالياريلا في الدقيقتين 14 و29.

وبات كوالياريلا ثامن لاعب في تاريخ الدوري الايطالي ينجح في هز الشباك 18 عاما متتاليا بعد جاني ريفيرا وروبرتو مانشيني وروبرتو باجيو وأليساندرو دل بييرو وفرانشيسكو توتي وسيرجيو بيليسييه حسب موقع "أوبتا" للإحصائيات الرياضية.

وعوض سمبدوريا خسارته أمام ميلان صفر-1 في المرحلة الماضية وحقق فوزه الثاني في مبارياته الثلاث الاخيرة، فرفع رصيده الى 26 نقطة وارتقى الى المركز الخامس عشر مؤقتا مبتعدا بفارق خمس نقاط عن فينيتسيا صاحب المركز الثامن عشر المؤدي إلى الدرجة الثانية.

في المقابل، واصل إمبولي نتائجه المخيبة ومني بخسارته الحادية عشرة هذا الموسم والرابعة في مبارياته التسع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات فينيتسيا مع جنوى، وأودينيزي مع لاتسيو، على أن تختتم الإثنين بلقاءي كالياري مع نابولي، وبولونيا مع سبيتسيا.

© 2022 AFP