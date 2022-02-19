بطولة فرنسا: تعادل مخيب لليون

فرانسوا لو بريستي اف ب

حارس مرمى لنس الفنزويلي ويلكر فارينيس يبعد كرة مهاجم ليون البرازيلي لوكاس باكيتا في مباراة الفريقين في الدوري الفرنسي في 19 شباط/فبراير 2022.

باريس (أ ف ب) – سقط ليون الساعي الى التواجد بين الثلاثة الاوائل لضمان المشاركة في مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، في فخ تعادل مخيب أمام مضيفه لنس 1-1 السبت في ظروف مناخية صعبة بين رياح قوية وأمطار غزيرة في المرحلة الخامسة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

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وكان لنس البادئ بالتسجيل عبر جوناثان كلوس في الدقيقة 13، وأدرك ليون التعادل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة عبر الزيمبابوي تينو كاديويري.

واكتفى ليون بنقطة واحدة صعد بها مؤقتا الى المركز الخامس برصيد 38 نقطة بفارق نقطة واحدة امام شريكيه السابقين رين وموناكو اللذين يلعبان الأحد مع تروا وبوردو تواليا، وأمام لنس الذي ارتقى الى المركز الثامن مؤقتا.

وهو التعادل الاول لليون في مبارياته الست الاخيرة التي حققها فيها اربعة انتصارات، وجاء أمام فريق يصارع بدوره على حجز احدى البطاقات القارية.

ويتخلف ليون بفارق أربع نقاط عن نيس الثالث لذي يلعب الأحد مع أنجيه.

ويلعب لاحقا نانت مع باريس سان جرمان.

ويلعب الأحد أيضا نيس مع أنجيه، ولوريان مع مونبلييه، ورينس مع بريست، وسانت اتيان مع ستراسبورغ، ومرسيليا مع كليرمون فيران.

© 2022 AFP