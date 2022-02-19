دورة دبي: أوستابنكو تحرز اللقب الخامس في مسيرتها

دبي (أ ف ب) – أحرزت اللاتفية يلينا أوستابنكو اللقب الخامس في مسيرتها الاحترافية عندما توجت بدورة دبي الإماراتية الدولية في كرة المضرب، اثر تغلبها على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 6-صفر و6-4 السبت في المباراة النهائية.

إعلان اقرأ المزيد

وضمنت أوستابنكو (24 عاما) العودة إلى نادي الـ15 الأوليات في تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات وتحديدا الثالث عشر بعدما خرجت من نادي الـ50 الأوليات قبل عام.

واستحقت أوستابنكو اللقب بالنظر إلى مشوارها الصعب في الدورة حيث تخطت الاميركية صوفيا كينن، بطلة أستراليا المفتوحة 2020، في الدور الأول، والبولندية ايغا شفيونتيك، بطلة رولان غاروس 2020، في الثاني، والتشيكية بترا كفيتوفا، بطلة ويمبلدون 2011 و2014، في ربع النهائي، والرومانية سيمونا هاليب، بطلة رولان غاروس 2018 وويمبلدون 2019، في نصف النهائي.

وهو اللقب الخامس لأوستابنكو في 11 مباراة نهائية في مسيرتها الاحترافية بعد بطولة فرنسا المفتوحة عام 2017 حين افتتحت باكورة ألقابها الكبرى، ودورة سيول في العام ذاته، ولوكسمبورغ 2019 وإيستبورن الإنكليزية العام الماضي.

وضربت أوستابنكو بقوة في المجموعة الاولى وكسبتها نظيفة 6-صفر في 20 دقيقة.

ونجحت كودرميتوفا التي أطاحت بالاسبانية غاربينيي موغوروسا حاملة اللقب من ثمن النهائي، في كسر إرسال أوستابنكو في بداية المجموعة الثانية وفعلتها مرة ثانية لكن اللاتفية ردت التحية في كل مرة، بل أنها كسرت إرسال منافستها للمرة الثالثة وحسمت المجموعة في صالحها 6-4 في 45 دقيقة.

وهي المرة الثانية التي تسقط فيها كودرميتوفا في مباراة نهائية في مسيرتها الاحترافية بعد رولان غاروس 2020، ودورتي أبوظبي 2021 ومبلورن 2022، فيما توجت في مرة واحدة في دورة تشارلستون الاميركية العام الماضي.

وكانت المواجهة الاولى بين اللاعبتين وهما ستلتقيان مجددا لاحقا في نهائي الزوجي عندما تلعب أوستابنكو مع الاوكرانية ليودميلا كيتشينوك ضد كودرميتوفا والبلجيكية إليز مرتنز.

وهي المرة الاولى التي تلتقي فيها لاعبتان في نهائي الفردي والزوجي في دورة واحدة منذ لوغانو السويسرية 2018 عندما فازت مرتنز على البيلاروسية أرينا سابالنكا في نهائي الفردي، ثم تفوقت البلجيكية مع مواطنتها كيرستن فليبكينز على سابالينكا ومواطنتها فيرا لابكو في نهائي الزوجي.

© 2022 AFP