دورة قطر: باوتيستا يثأر من باسيلاشفيلي ويتوج باللقب للمرة الثانية

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الاسباني روبرتو باوتيستا اغوت خلال نهائي دورة قطر الدولية لكرة المضرب، الدوحة في 19 شباط/فبراير 2022
الاسباني روبرتو باوتيستا اغوت خلال نهائي دورة قطر الدولية لكرة المضرب، الدوحة في 19 شباط/فبراير 2022 كريم جعفر ا ف ب
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الدوحة (أ ف ب) – ثأر الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت المصنف ثانياً من الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي الثالث وتوج بلقب دورة قطر الدولية لكرة المضرب للمرة الثانية، وذلك بفوزه عليه 6-3 و6-4 السبت في المباراة النهائية.

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وكان الإسباني البالغ 33 عاماً خسر نهائي العام الماضي أمام باسيلاشفيلي بمجموعتين، لكنه تمكن من تحقيق ثأره والفوز باللقب الذي أحرزه أيضاً عام 2019.

ورفع الإسباني المصنف 16 عالمياً رصيده الى عشرة ألقاب من أصل 20 مباراة نهائية في مسيرته، والأول منذ تتويجه باللقب في الدوحة عام 2019 على حساب التشيكي توماش بيرديتش.

وفي المقابل، فشل باسيلاشفيلي، ابن الـ29 عاماً المصنف 22 عالمياً، في إحراز لقبه الاحترافي السادس في تاسع نهائي في مسيرته.

© 2022 AFP