أولمبياد بكين: باخ يعلن اختتام الألعاب الشتوية

أنتوني والاس ا ف ب/ا ف ب

بكين (أ ف ب) – أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ اختتام أولمبياد بكين الشتوي الأحد على الاستاد الوطني في العاصمة الذي احتضن حفل الختام.

إعلان اقرأ المزيد

وقال باخ قبل دقائق من إخماد المرجل الأولمبي "والآن، يجب أن أعلن نهاية هذه التجربة الأولمبية التي لا تُنسى، وأعلن اختتام الألعاب الشتوية للأولمبياد الرابع والعشرين في بكين 2022".

وتقام الدورة المقبلة من الألعاب الشتوية في إيطاليا، بين مدينتي ميلانو وكورتينا دامبيتزو في العام 2026، فيما يوقد المرجل الأولمبي قبل ذلك بعامين في افتتاح الألعاب الصيفية المرتقبة في باريس عام 2024.

وأقيمت الدورة الحالية في فقاعة صحية ومن دون جماهير، باستثناء عدد من المدعوين، جراء فيروس كورونا. وجمعت الألعاب 2911 رياضياً يمثلون 91 لجنة أولمبية للتنافس على 109 ألقاب.

وأنهت النروج الدورة في صدارة جدول الميداليات مع 37 ميدالية بينها 16 ذهبية، أمام ألمانيا (27 بينها 12 ذهبية)، فيما حلّت الصين المضيفة ثالثة (15 بينها تسع ذهبيات).

© 2022 AFP