أولمبياد بكين: ذهبية ثالثة ليوهوغ في المسافات الطويلة تعزز صدارة النروج بـ 16

النروجية تيريز يوهوج تحتفي بفوزها بذهبية سباق 30 كلم ضمن منافسات التزلج للمسافات الطويلة خلال أولمبياد بكين الشتوي 2022 في مركز تشانغجياكو الوطني للتزلج في 20 شباط/فبراير 2022

بكين (أ ف ب) – أحرزت النروجية تيريز يوهوغ لقبها الاولمبي الثالث في ألعاب بكين 2022 بفوزها الأحد بذهبية سباق 30 كلم (انطلاق جماعي) ضمن منافسات التزلج للمسافات الطويلة في تشانغجياكو، ما سمح لبلادها بتعزيز صدارتها لترتيب الميداليات مع 16 ذهبية.

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وتغلبت يوهوغ وسط رياح شديدة بلغت سرعتها 50 كلم/س بفارق كبير على الأميركية جيسي ديغينز والفنلندية كيرتو نيسكانن.

وفرضت يوهوغ نفسها المعادلة الأصعب في بكين بعد أربع سنوات من الغياب عن أولمبياد بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية بسبب المنشطات، لتحصد ثلاثة ألقاب أولمبية بعد تتويجها بذهبية سباق 10 كيلومترات لمسابقة التزلج للمسافات الطويلة ولقب السكياتلون.

وسمحت ذهبية يوهوغ لبلادها بتعزيز مركزها الأوّل في جدول الميداليات في أولمبياد بكين بـ16 ذهبية.

وانضمت يوهوغ، في سن الـ 33 عاماً، إلى الدائرة المغلقة للفائزين بثلاث ذهبيات أولمبية في الالعاب الحالية، والمكونة من الروسي ألكسندر بولشونوف (تزلج المسافات الطويلة)، والنروجية مارتي أولسبو رويزيلاند (بياتلون) والهولندية أيرين شوتن (التزحلق السريع على الجليد)، علماً أنّ النروجي يوهانيس تينغنيس بوي (بياتلون) هو الوحيد الذي تمكن من تطويق عنقه بالمعدن لأصفر 4 مرات في بكين.

ورفعت يوهوغ رصيدها من الميداليات إلى ست فقط في مسيرتها، بعدما حُرمت من المشاركة في أولمبياد 2018 في بيونغ تشانغ بسبب حالة تنشط (المنسوبة إلى مرطب الشفاه) في قرار محكمة التحكيم الرياضية التي أوقفتها لمدة 18 شهراً.

وبعدما قصت شريط الانتصارات في بكين وتوجت أول بطلة أولمبية، كان من المتوقع أن تسدل يوهوغ أيضاً الستار على توزيع الميداليات، لو لم تفرض الرياح القوية التي اجتاحت مسار تشانغجياكو والتي بلغت قرابة 55 كلم/س على المنظمين تقديم موعد السباق لمدة ساعتين ونصف الساعة، حيث ستؤول الميدالية الذهبية الأخيرة للفائز في مباراة مسابقة الهوكي على الجليد للرجال بين المنتخبين الفنلندي والروسي.

وأحكمت يوهوغ سيطرتها على سباق 30 كيلومتراً في تكرار للأداء الخارق الذي قدمته في منافسات سباق سكياتلون الافتتاحي، متقدمةً على الأميركية ديغينز صاحبة الميدالية الفضية بأكثر من دقيقتين.

© 2022 AFP