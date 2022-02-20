أولمبياد بكين: فريدريش يكرّس التفوق الالماني في الزلاجات بذهبية ثانية

دانيال ميهايليسكو ا ف ب

أضاف الألماني فرانشيسكو فريدريش المتوج بذهبية منافسات الزلاجات لزوجي الرجال في أولمبياد بكين 2022، إلى سجله المعدن الأصفر لمسابقة الزلاجات لرباعي الرجال

بكين (الصين) (أ ف ب) – أضاف الألماني فرانشيسكو فريدريش المتوج بذهبية زوجي الرجال بمنافسات الزلاجات في أولمبياد بكين 2022، إلى سجله المعدن الأصفر لمسابقة رباعي الرجال، محققًا ثنائية جديدة بعد أولمبياد بيونغ تشانغ 2018 وليرفع عدد الالقاب التي فازت بها بلاده على حلبة يانكينغ إلى تسعة من أصل 10.

إعلان اقرأ المزيد

وعادل فريدريش مع 4 ألقاب أولمبية الرقم القياسي لمواطنه أندريه لانغه.

كما بات فريدريش رابع سائق في التاريخ بعد الأميركي بيلي فيسك (1928 و1932) وماينهارد نيمر من ألمانيا الشرقية سابقاً (1976 و1980) وأندريه لانغه (2002 و2006) يحرز ذهبية الفئة الملكة لمسابقة الزلاجات مرتين توالياً.

قال فريدريك بسعادة غامرة "نحن سعداء للغاية ونشعر بالفخر بالنتيجة، لقد فعلنا كل ما بوسعنا القيام به. قمنا بعمل رائع".

وتابع متحدثاً عن خططه المستقبلية وامكانية تحقيق ثلاثية تاريخية في أولمبياد ميلانو-كورتينا "هدفنا هو الاستمرار لأربع سنوات أخرى، نريد أن نأخذ بضع حافلات من الأصدقاء والعائلة والجهات الراعية إلى كورتينا لإنهاء مسيرتنا معاً".

ودوّن فرديريش، في سن الـ 31 عاماً، اسمه كأفضل سائق في التاريخ مع أربع ميداليات ذهبية، وانتصاراته الـ 11 العالمية (13 بما في ذلك ألقاب الفرق)، وألقابه التسعة في التصنيف العام لكأس العالم وانتصاراته الـ 65 في السباقات.

وبعدما هيمن على الصدارة بعد الجولتين الاوليين، تقدم فريدريش وزملاؤه في الفريق تورستن مارغيس وكاندي باور وألكسندر شولر على طاقم ألماني آخر بقيادة يوهانس لوخنر وعلى كندا بقيادة جاستين كريبس.

وكرّس انجاز فريدريش هيمنة ألمانيا على مسابقات مضمار يانكينغ بفوزها بتسعة من 10 ألقاب ضمن منافسات الزحافات الظهرية (لوج) والزحافات الصدرية (سكيليتون) والزلاجات. فيما فشلت في الفوز باللقب الوحيد في فردي السيدات بمنافسات الزلاجات (بوبلسيه)، بعدما ادرجت هذه المسابقة للمرة الأولى في المنافسات الأولمبية الشتوية في بكين، ليعود المعدن الأصفر للأميركية كايلي همفريز.

ومن إجمالي 30 ميدالية تم منحها في المسابقات الثلاث، فازت ألمانيا بـ 16 ميدالية.

© 2022 AFP