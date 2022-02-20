أولمبياد بكين: لقب أول لفنلندا في الهوكي للرجال يختتم الألعاب الشتوية

كيريل كودريافتسيف ا ف ب

لاعبو فنلندا يحتفلون بالفوز بميدالية الهوكي على الجليد على حساب روسيا المشاركة تحت علم محايد في أولمبياد بكين 2022

بكين (أ ف ب) – فازت فنلندا بذهبية مسابقة هوكي الجليد للرجال لأول مرة في تاريخها الأحد، بعدما تغلبت في النهائي على روسيا حاملة اللقب المشاركة تحت علم محايد 2-1، في اختتام مسابقات ألعاب أولمبياد بكين 2022.

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وأطاح الفنلنديون بالروس أبطال أولمبياد 2018، الذين افتتحوا التسجيل في نهاية الشوط الأول عن طريق ميكاييل غريغورينكو.

وأدرك فيل بوكا التعادل بتسديدة بعيدة في وقت مبكر من الشوط الثاني لتتعادل الكفة 1-1.

بعد ذلك، تولى منتخب فنلندا المحصّن في الدفاع زمام المبادرة، ليفاجىء الفريق الروسي بعد بضع ثوانٍ فقط في الشوط الثالث اثر ابعاد سيئ من الحارس الروسي العملاق إيفان فيدوتوف استغله هانيس بيورنين ليسجل هدف الفوز.

وكانت أفضل نتيجة لفنلندا، التي فازت بميدالية في سبع من الدورات الاولمبية العشر الشتوية الأخيرة، في مسابقة الهوكي على الجليد احرازها الفضية مرتين في عامي 1988 و2006، في حين يتضمن سجلها أربع برونزيات أيضاً.

قال القائد فالتيري فيلبولا "من الصعب أن أصف ما يعنيه هذا بالكلمات. الهوكي شيء مهم في فنلندا".

مضيفاً "لقد اقتربنا عدة مرات ومن الجيد أخيراً الحصول على أوّل (ذهبية)".

وهي ثاني ذهبية تحرزها فنلندا في ألعاب بكين، بعد أولى للمتزلج إيفو نيسكانن في منافسات تزلج المسافات الطويلة (15 كلم) الجمعة.

واستفادت فنلندا التي اعتادت الوصول إلى المربع الذهبي بشكل شبه مستمر منذ ألعاب 1988، من غياب نجوم الدوري الاميركي للمرة الثانية توالياً، بعدما رفضت أنديتهم تحريرهم بسبب فيروس كورونا وتضارب موعد الالعاب مع برنامج مباريات البطولة المحلية.

وشاركت كندا والولايات المتحدة بلاعبين جامعيين من دون أن تنجحا في تجاوز الدور ربع النهائي، فيما واجهت فنلندا على التوالي سويسرا (فازت 5-1) وسلوفاكيا (2-صفر) للوصول إلى النهائي من دون صعوبة تذكر.

© 2022 AFP