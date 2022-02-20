إردوغان يزور الكونغو الديموقراطية لبحث التعاون الأمني والاقتصادي

مراد سيتين محردر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية التركية/ا ف ب

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال قمة مع مسؤولين أفارقة في اسطنبول بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2021

كينشاسا (أ ف ب) – يقوم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد بزيارة رسمية تستمر يومين لجمهورية الكونغو الديموقراطية، تتمحور حول القضايا الأمنية والاقتصادية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الكونغولية.

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ذكر البيان أن رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسكيدي سيلتقي نظيره التركي الذي ترافقه عقيلته أمينة أردوغان و"وفد كبير يضم أعضاء الحكومة ورجال أعمال" اتراكا.

وغادر أردوغان تركيا الأحد في جولة أفريقية بين 20 و23 شباط/فبراير، يستهلها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قبل أن يتوجه إلى السنغال وغينيا بيساو.

والزيارة "تهدف إلى أن تكون رمزا للرغبة التي لطالما عبرت عنها أنقرة وكينشاسا لتعزيز تعاونهما في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية"، بحسب البيان.

كما "تأتي بعد الاجتماعات الثنائية التي عقدها رئيسا الدولتين" في أيلول/سبتمبر بأنقرة وفي كانون الأول/ديسمبر باسطنبول.

في أيلول/سبتمبر الماضي، قام تشيسكيدي بزيارة رسمية لأنقرة في إطار التعاون الاقتصادي أيضاً، ثم سافر الرئيس الكونغولي إلى اسطنبول في كانون الأول/ديسمبر للمشاركة في القمة التركية الأفريقية.

وتربط أنقرة وكينشاسا علاقات جيدة منذ سنوات، ويتنامى حجم الاستثمارات التركية في جمهورية الكونغو الديموقراطية. ويبلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 40 مليون دولار.

وتتطلع تركيا إلى تعزيز وجودها في إفريقيا. ومنذ عام 2003، ارتفع حجم التجارة بين تركيا وإفريقيا من 2 إلى 25 مليار دولار على الأقل.

قام أردوغان بزيارة إفريقيا نحو 40 مرة منذ عام 2005، بصفته رئيساً للوزراء ثم رئيساً للبلاد، يرافقه دائماً رجال أعمال أتراك.

منذ ذلك الحين، فتحت تركيا نحو 40 سفارة في القارة ووسعت شبكة رحلات الناقل الوطني، شركة الخطوط الجوية التركية. والعام 2017، اسست تركيا في الصومال أول قاعدة عسكرية لها في إفريقيا.

تشهد جمهورية الكونغو الديموقراطية انعداماً للأمن في منطقتها الشرقية بسبب انتشار الجماعات المسلحة التي تهدد المدنيين. وتستهدف عمليات عسكرية هذه الجماعات، ومن بينها "القوات الديموقراطية المتحالفة" التي يقدمها تنظيم الدولة الإسلامية باعتبارها فرعا له في وسط إفريقيا.

© 2022 AFP