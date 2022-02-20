اسرائيل تعيد فتح حدودها أمام غير المطعمين اعتباراً من آذار/مارس

مناحيم كهانا ا ف ب

ممرضة إسرائيلية تحقن طفلة (8 سنوات) بجرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا في إحدى العيادات الصحية التابعة لصندوق المرضى "كلاليت" في القدس في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

القدس (أ ف ب) – تعيد إسرائيل فتح حدودها أمام غير الملقحين اعتباراً من مطلع آذار/مارس، وفق ما أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت الأحد، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19.

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واوضح بيان صادر عن مكتب بينيت أن هذا القرار "سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من آذار/مارس"، وحينها سيتمكن جميع الزوار الأجانب من دخول إسرائيل، شرط أن يجروا اختبار كوفيد قبل المغادرة وآخر عند الوصول، بحسب البيان.

ويجري المواطنون الإسرائيليون الاختبار فقط عند الوصول.

وأعلن بينيت الخميس الغاء استخدام "جواز التطعيم الصحي" الذي كانت بلاده من أولى الدول التي عملت به، مؤكدًا أن موجة العدوى المرتبطة بالمتحورة أوميكرون بدأت بالانحسار في إسرائيل.

تعد إسرائيل من أولى الدول التي قامت بتطعيم سكانها على نطاق واسع اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر 2020، بفضل تعاونها مع شركة فايزر.

وأتاحت هذه الحملة تلقيح أكثر من نصف سكان البلاد بثلاث جرعات، مما ساعد في الحد من عدد الحالات الاستشفائية والذي بلغ ذروته خلال موجة المتحورة اوميكرون.

سجلت الدولة العبرية أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكوفيد الأحد، وهو عدد أقل بكثير من 85 ألف إصابة يومية سجلت نهاية كانون الثاني/يناير.

وتم تسجيل ما مجموعه أكثر من 3,5 ملايين إصابة بفيروس كورونا و9841 حالة وفاة في إسرائيل منذ بداية الوباء.

© 2022 AFP