بطولة ألمانيا: ليفاندوفسكي يجنّب بايرن صدمة ثانية توالياً

برلين (أ ف ب) – هدفان عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي كانا كفيلين بعودة بايرن ميونيخ من بعيد وقلب الطاولة على ضيفه غرويتر فورث 4-1، وتفادي خسارة صادمة ثانية توالياً، في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم الأحد.

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فبعد أسبوع من سقوطه المفاجئ 4-2 أمام بوخوم، نجا الفريق البافاري من ليلة قاسية ثانية أمام فريق صاعد حديثاً إلى دوري الأضواء، حينما سجل ليفاندوفسكي ثنائيته الثامنة هذا الموسم.

ودخل بايرن الى المباراة في أعقاب تعادله 1-1 مع سالزبورغ في النمسا الاربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتقدم الضيوف في الدقيقة 42 بهدف السويدي برانيمير هرغوتا، قبل أن تعود الأمور إلى المربع الأول بهدف لليفاندوفسكي مع انطلاق الشوط الثاني (46).

وبالنيران الصديقة، تقدم بايرن مجدداً بهدف سجله سيباستيان غريسباك خطأ في مرماه (61)، قبل أن يعزز البولندي النتيجة بهدف ثالث (82).

واختتم الكاميروني إريك مكسيم تشوبو-موتينغ مهرجان الغلّة التهديفية بإحرازه الهدف الرابع (90+1).

وبهذه النتيجة، عزز الفريق البافاري رصيده في الصدارة مع 55 نقطة، موسّعاً الفارق إلى تسع نقاط مع أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند الذي يستضيف بوروسيا مونشنغلادباخ في وقت لاحق، فيما تجمّد رصيد غرويتر فورث عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر بذيل الترتيب.

© 2022 AFP