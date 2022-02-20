بطولة ألمانيا: ليفاندوفسكي يجنّب بايرن صدمة ثانية توالياً وسداسية لدورتموند ضد مونشنغلادباخ

برلين (أ ف ب) – هدفان عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي كانا كفيلين بعودة بايرن ميونيخ من بعيد وقلب الطاولة على ضيفه غرويتر فورث 4-1، وتفادي خسارة صادمة ثانية توالياً، فيما كان دورتموند وقائده ماركو رويس على موعد مع سداسية قاسية في مرمى مونشنغلادباخ، في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم الأحد.

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فبعد أسبوع من سقوطه المفاجئ 4-2 أمام بوخوم، نجا الفريق البافاري من ليلة قاسية ثانية أمام فريق صاعد حديثاً إلى دوري الأضواء، حينما سجل ليفاندوفسكي ثنائيته الثامنة هذا الموسم.

ودخل بايرن الى المباراة في أعقاب تعادله 1-1 مع سالزبورغ في النمسا الاربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتقدم الضيوف في الدقيقة 42 بهدف السويدي برانيمير هرغوتا، قبل أن تعود الأمور إلى المربع الأول بهدف لليفاندوفسكي مع انطلاق الشوط الثاني (46).

وبالنيران الصديقة، تقدم بايرن مجدداً بهدف سجله سيباستيان غريسباك خطأ في مرماه (61)، قبل أن يعزز البولندي النتيجة بهدف ثالث (82).

وبالتالي، رفع أفضل لاعب في العالم غلّته التهديفية هذا الموسم إلى 28 هدفاً، في صدارة ترتيب هدافي بوندسليغا.

واختتم الكاميروني إريك مكسيم تشوبو-موتينغ مهرجان الغلّة التهديفية بإحرازه الهدف الرابع (90+1).

وبهذه النتيجة، عزز الفريق البافاري رصيده في الصدارة مع 55 نقطة، مبقياً على فارق النقاط الست مع أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند الذي فاز لاحقاً على بوروسيا مونشنغلادباخ.

فيما تجمّد رصيد غرويتر فورث عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر بذيل الترتيب.

وخلال المباراة، أصيب لاعب بايرن ميونيخ الفرنسي كورنتان توليسو، بعد مرور 21 دقيقة على البداية استوجبت استبداله على الفور.

وأعلن النادي البافاري في بيان رسمي عقب المباراة، إن الدولي الفرنسي يعاني من تمزق في العضلة الخلفية.

وأكد المدرب يوليان ناغلسمان أن الإصابة "هي تمزّق عضلي ما سيؤدي إلى غيابه بضعة أسابيع".

رويس القائد

وبعيد ذلك، كان ماركو رويس يتألق مع بوروسيا دورتموند ليساهم في فوزه بسداسية نظيفة على بوروسيا مونشنغلادباخ ويحصّن مركز الوصافة خلف البافاريين.

وشارك قائد دورتموند في خمسة من ستة أهداف، فسجل هدفين (26 و82)، وكان وراء ثلاث تمريرات حاسمة، منسياً الجماهير غياب المهاجم النروجي الفتاك إرلينغ هالاند بداعي الإصابة للمباراة الثالثة توالياً في الدوري.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 26 عندما تابع رويس تسديدة من زميله الهولندي دونييل مالين من الحارس السويسري يان سومر، وأسكنها الشباك.

وعاد مالين ليضاعف النتيجة في الدقيقة 32، بعدما اخترق دفاعات مونشنغلادباخ وواجه سومر منفرداً ليركن الكرة في الشباك.

وبعدما غادر لاعب وسط دورتموند الأميركي جيوفاني رينا الملعب باكياً بسبب إصابة في أوتار الركبة، واصل الفريق الأصفر والأسود غزواته على مرمى الضيوف، ليسجّل ماريوس وولف الثالث من تسديدة رائعة (70)، قبل أن يضيف يوسف موكوكو البالغ 17 عاماً هدفاً رابعاً من تسديدة أخرى بعد أربع دقائق (74).

وغاب رينا عن مباريات دورتموند طيلة الأشهر الخمسة الماضية، قبل أن يسجل عودته للملاعب بمشاركته كبديل أمام باير ليفركوزن مطلع فبراير/شباط الحالي.

وغاب مجدداً عن المباراة الماضية ضد أونيون برلين بسبب المرض، قبل أن يعود للظهور أساسياً للمرة الأولى منذ فترة طويلة أمام مونشنغلادباخ.

ورويس، الذي صنع كلا الهدفين السابقين، أحرز هدفه الثاني في المباراة بتسديدة في الزاوية الصعبة للحارس قبل عشر دقائق من نهاية المباراة (82).

لكن إيمري تشان كان صاحب التوقيع الأخير على أهداف بوروسيا دورتموند، عندما استحصل الأخير على ركلة جزاء إثر خطأ من الجزائري رامي بن سبعيني على وولف في منطقة الجزاء، فترجمها تشان بنجاح (90+1).

© 2022 AFP