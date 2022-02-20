بطولة إسبانيا: تعثّر جديد لإشبيلية يريح ريال مدريد

جوزيب لاغو ا ف ب/ا ف ب

لاعبو إشبيلية يتحدثون إلى الحكم خلال مباراتهم أمام إسبانيول في 20 شباط/فبراير 2022

مدريد (أ ف ب) – أقدم نادي إشبيلية على دعسة ناقصة في مسعاه إلى مزاحمة ريال مدريد على اللقب، بسقوطه في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه إسبانيول الأحد، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وافتتح إشبيلية التسجيل في الدقيقة 36 عن طريق رافا مير، غير أن إسبانيول أدرك التعادل في الدقيقة 50 بهدف سيرخي داردر.

وأكمل إشبيلية الربع ساعة الأخير من المباراة بعشرة لاعبين، إثر طرد مدافعه الفرنسي جول كونديه لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذا التعادل، وهو الرابع للنادي الأندلسي في آخر خمس مباريات في الدوري، فشل إشبيلية في تضييق الخناق على ريال مدريد المتصدر بـ57 نقطة، وبقي ثانياً مع 51 نقطة.

أما إسبانيول، فرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويلعب لاحقاً في المرحلة نفسها، برشلونة مع فالنسيا، وريال بيتيس مع ريال مايوركا، فيما يستضيف أتلتيك بلباو ريال سوسييداد.

© 2022 AFP