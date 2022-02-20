بطولة إسبانيا: ثنائية لأوباميانغ تعيد برشلونة إلى المربّع الذهبي

جوزيه جوردان ا ف ب

بيدري (وسط) يحتفل مع زميليه الفرنسي عثمان ديمبيليه (يسار) والغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ بتسجيل هدف في مرمى فالنسيا في الدوري الاسباني لكرة القدم في 20 شباط/فبراير 2022

مدريد (أ ف ب) – عاد نادي برشلونة إلى رباعي المقدّمة مظفّراً بفوز عريض على مضيفه فالنسيا 4-1 الأحد بينها ثنائية للغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم التي شهدت تعثّراً لإشبيلية أمام إسبانيول 1-1 في نتيجة تصبّ في مصلحة ريال مدريد المتصدّر.

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وفي معقل فالنسيا على ملعب "ميستايا"، دوّن أوباميانغ اسمه في سجل هدافي النادي الكاتالوني للمرة الاولى (23 و38)، كما سجل أيضًا كل من الهولندي فرنكي دي يونغ (32) وبيدري (63) لبرشلونة، فيما أحرز كارلوس سولير هدف فالنسيا الوحيد (52).

وبهذا الانتصار، عاد برشلونة إلى سكة الانتصارات بعد تعثرين متتاليين، أولاً في الدربي ضد مضيفه إسبانيول 2-2 في المرحلة الماضية، والخميس على أرضه ضد نابولي 1-1 في ذهاب الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، على أن يسافر الى جنوب إيطاليا لمباراة العودة في رحلة محفوفة بالمخاطر الخميس المقبل.

وبالتالي، خطف النقاط الثلاث الثمينة وقفز بها إلى المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا مع 42 نقطة، متخطياً أتلتيكو مدريد بفارق الأهداف مع امتلاك مباراة مؤجلة.

أما فالنسيا الذي مني بخسارته الثانية توالياً في الدوري، فتجمّد رصيده عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.

هدفان "غير شرعيين"

وبدأت المباراة بضغط متبادل من الطرفين، مع أفضلية كاتالونية، بدأت تتوضح معالمها مع فرصة أولى حين انطلق فيران توريس ومرر كرة داخل المنطقة لأوباميانغ الذي فشل في ترويضها (19).

لكن ما هي إلا أربع دقائق حتى افتتح الغابوني الذي وصل من أرسنال الإنكليزي في سوق الانتقالات الشتوية الشهر الماضي، التسجيل بعدما تلقى تمريرة بينية طويلة من جوردي ألبا كسر بها خط الدفاع، وسددها صاروخية إلى يسار الحارس (23).

وأدرك فالنسيا التعادل في الدقيقة 26 عن طريق جوزيه غايا، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وأضاف دي يونغ الهدف الثاني للبلاوغرانا، عندما تلقى عرضية على طبق من فضة من الفرنسي عثمان ديمبيليه، وأسكنها بسهولة في الشباك (32).

وهذه المباراة الأولى التي يخوضها ديمبيليه أساسياً منذ 12 كانون الثاني/يناير الماضي.

وتواصل مهرجان الأهداف الكاتالونية، بهدف عن طريق أوباميانغ مجدداً، حينما تلقى تمريرة من غافي من أقصى يمين منطقة الجزاء، ليودعها الشباك (38).

وبات أوباميانغ ثاني لاعب من برشلونة يسجّل هدفين في أول مباراة له كأساسي في الليغا في القرن الحادي والعشرين، بعد البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو أمام ألافيس في شباط/فبراير 2021، بحسب شبكة "أوبتا" الإحصائية.

ومرة أخرى، قلص سولير النتيجة لفالنسيا بهدف في الدقيقة 41، بركلة مقصية داخل منطقة الجزاء أسكنها أقصى يسار الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن، لكن الحكم ألغاه بسبب خروج الكرة من خط التماس مع بداية الهجمة، إثر العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).

ومع بداية الشوط الثاني، سجل سولير الهدف الأول "الشرعي" لفالنسيا في الدقيقة 52، حيث تلقى كرة عرضية عالية من براين جيل من الرواق الأيسر، فانبرى لها برأسية في الشباك.

لكن برشلونة لم يكتف بثلاثية، فكان له الهدف الرابع عن طريق الشاب بيدري، بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء إلى أقصى يمين حارس فالنسيا الذي فشل في التصدي لها (63).

تعثّر أندلسي في خدمة الملكي

وأقدم نادي إشبيلية على دعسة ناقصة في مسعاه إلى مزاحمة ريال مدريد على اللقب، بسقوطه في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه إسبانيول.

وافتتح إشبيلية التسجيل في الدقيقة 36 عن طريق رافا مير، غير أن إسبانيول أدرك التعادل في الدقيقة 50 بهدف سيرخي داردر.

وأكمل إشبيلية الربع ساعة الأخير من المباراة بعشرة لاعبين، إثر طرد مدافعه الفرنسي جول كونديه لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذا التعادل، وهو الرابع للنادي الأندلسي في آخر خمس مباريات في الدوري، فشل إشبيلية في تضييق الخناق على ريال مدريد المتصدر بـ57 نقطة، وبقي ثانياً مع 51 نقطة.

أما إسبانيول، فرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويلعب لاحقاً في المرحلة نفسها، ريال بيتيس مع ريال مايوركا، فيما يستضيف أتلتيك بلباو ريال سوسييداد.

© 2022 AFP