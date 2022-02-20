بطولة إيطاليا: إنتر يفرط بالصدارة بسقوطه على أرضه ضد ساسوولو

إيزابيلا بونوتو ا ف ب

المهاجم البوسني إدين دجيكو بعد إهداره فرصة خلال خسارة فريقه إنتر ضد ساسوولو في الدوري الايطالي لكرة القدم على ملعب "سان سيرو" في 20 شباط/فبراير 2022

روما (أ ف ب) – فرّط إنتر بفرضة ذهبية لاعتلاء صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بسقوطه الأحد على أرضه 2-صفر ضد ساسوولو ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين.

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وكان النيراتسوري مرشحاً للعودة الى القمة والإفادة من تعثر جاره وغريمه ميلان الذي اكتفى بالتعادل 2-2 مع مضيفه ساليرنيتانا المتذيل السبت، إلا أنه خرج خالي الوفاض بعد فشله في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة تواليًا في "سيري أ".

وتجمد رصيد بطل إيطاليا عند 54 نقطة على بعد نقطتين من ميلان، إلا أن للفريق الازرق من مدينة ميلانو مباراة مؤجلة ضد بولونيا.

وأمل إنتر في تعويض خيبة منتصف الاسبوع عندما سقط على أرضه 2-صفر ضد ليفربول الانكليزي، رغم أدائه القوي، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لتكون بانتظاره مهمة شاقة في مباراة العودة في ملعب "أنفيلد" الشهر المقبل، ما يُنذِر بانتهاء مبكر لظهوره الأول في الأدوار الإقصائية منذ موسم 2011-2012 وحلمه بإحراز اللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

كان فريق المدرب سيموني إنزاغي تنازل عن صدارة الكالتشيو لصالح جاره اللدود ميلان نتيجة خسارة أمامه 1-2 ثم تعادله مع منافسه الآخر نابولي 1-1 في المرحلتين الماضيتين.

وقام ساسوولو بانطلاقة قوية للمباراة ولم يتأخر في افتتاح التسجيل عبر جاكومو راسبادوري عندما وصلته الكرة من دومينيكو بيراردي الى داخل المنطقة، سددها الى يمين الحارس السلوفيني القائد سمير هندانوفيتش (8).

وحاول التركي هاكان تشالهان أوغلو معادلة النتيجة لأصحاب الارض بتسديدة بيسراه مرت بجانب القائم (16).

وضاعف ساسوولو الذي حقق فوزه الاول في خمس مباريات في الدوري، تقدمه برأسية من جانلوكا سكاماكا الذي أفلت من مصيدة التسلل إثر عرضية من العاجي حامد جونيور تراوري (26).

ودفع إنزاغي بمهاجمه البوسني إدين دجيكو مع انطلاق الشوط الثاني الذي أتيحت له فرصة برأسية قوية إثر عرضية من الكرواتي إيفان بيريتشيتش، تصدى لها الحارس أندريا كونسيلي ببراعة من على خط المرمى (64).

ورغم أفضلية بسيطة لإنتر في الشوط الثاني، إلا أن ساسوولو أبقى الخطورة الكبيرة عبر المرتدات وكاد راسبادوري أن يسجل هدفه الشخصي الثاني لولا أبعد المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار الكرة قبل أن تواصل طريقها الى داخل المرمى (79).

وحاول التشيلي ألكسيس سانشيس تقليص الفارق عندما وصلته الكرة الى داخل المنطقة سددها قوية ارتدت من الدفاع الى ركنية (84).

وظن إنتر أنه نجح بتقليص الفارق في الوقت بدل الضائع وفرض دقيقة مثيرة يعادل بها الارقام، برأسية قلب الدفاع الهولندي ستيفان دي فري بعد عرضية جميلة طويلة من البديل التشيلي أرتورتو فيدال (90+4)، إلا أن الهدف ألغي بعد الاحتكام الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بسبب لمسة يد على فيديريكو دي ماركو في عملية بناء الهجمة.

أتالاننا يواصل إخفاقاته

وواصل أتالانتا إخفاقته وبقي من دون فوز في الدوري للمباراة الخامسة تواليًا بسقوطه ضد مضيفه فيورنتينا 1-صفر بهدف المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك ليعود الاخير إلى سباق التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل بيونتيك في الدقيقة 56 هدفه الخامس في مباراته السادسة في مختلف المسابقات منذ عودته إلى إيطاليا في كانون الثاني/يناير، ليتقدم فيورنتينا للمركز السابع برصيد 42 نقطة، متساويًا مع لاتسيو السادس.

وتجمد رصيد أتالانتا الخامس والذي مُني بهزيمته الخامسة هذا الموسم عند 44 نقطة، وبات مهددًا بفقدان مركزه في حال فوز لاتسيو على مضيفه أودينيزي لاحقًا.

ولم يستفد أتالانتا من تعادل يوفنتوس الرابع برصيد 47 نقطة في ديربي المدينة أمام تورينو 1-1 الجمعة، ولم يقدم الكثير سوى هدف التعادل للاعبه الاوكراني رسلان مالينوفسكي الذي ألغاه الحكم بداعي التسلل على زميله المدافع الهولندي هانز هاتيبور.

وطرد الحكم مدرب أتالانتا جان بييرو غاسبيريني لاحتجاجه على إلغاء الهدف.

وغاب عن صفوف أتالانتا المهاجمان الكولومبيان دوفان ساباتا ولويس موريال والسلوفيني يوسيب إيليتش، في حين حقق الفريق فوزًا يتيمًا في ست مباريات خاضها في الـ"سيري أ" عام 2022، وبات مهدداً بفقدان مركزه وبالتالي الغياب عن المسابقة القارية الأم.

وأعلن أتالانتا الجمعة أن مجموعة من المستثمرين بقيادة الأميركي ستيفن باليوكا وافقت على شراء 55 في المئة من لا ديا، الشركة القابضة التي تديرها عائلة بيركاسي التي تمتلك 86 في المئة من رأس مال النادي.

© 2022 AFP