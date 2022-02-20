بطولة فرنسا: نيس يعود الى الانتصارات بفوز صعب على أنجيه

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لاعبو نيس يحتفلون بالفوز على أنجيه 1-صفر ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم على ملعب أليانز ريفييرا في 20 شباط/فبراير 2022

نيس (فرنسا) (أ ف ب) – عاد نيس الى سكة الانتصارات بتحقيقه فوز صعب على ضيفه أنجيه 1-صفر الأحد ليعزز مركزه الثالث، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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ويدين نيس بفوزه إلى الهولندي جاستن كلويفرت الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 19.

وهو الفوز الأوّل لنيس في الـ "ليغ1" بعد خسارتين توالياً أمام كليرمون-فيران صفر-1 وليون صفر-2 في المرحلتين السابقتين، ليعود إلى سكة الانتصارات معززاً مركزه الثالث برصيد 45 نقطة، متأخراً بفارق نقطة عن مرسيليا الثاني الذي يستقبل لاحقاً كليرمون على أمل الفوز لإعادة فارق الاربع نقاط.

وينتظر نيس الذي يشرف على تدريبه كريستوف غالتييه مواجهتين مصيريتين، فيلعب السبت المقبل أمام ستراسبورغ في الدوري، قبل أن يستقبل فيرساي من الهواة (الدرجة الرابعة) في نصف نهائي المسابقة المحلية في الأوّل من آذار/مارس المقبل، وفي حال فوزه سيخوض المباراة النهائية بعد ربع قرن من فوزه على غانغان عام 1997.

في المقابل، يعاني أنجيه بسبب تردي نتائجه، اذ برغم حصده 29 نقطة في المركز الثالث عشر موقتاً، فقد مُني بخسارته الرابعة توالياً بعد سقوطه أمام سانت إتيان وستراسبورغ بالنتيجة ذاتها صفر-1 ومرسيليا 2-5.

على ملعب "أليانز ريفييرا"، اعتقد كيبران تورام أنه افتتح التسجيل لنيس برأسية في الدقيقة 11، إلاّ أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، قبل أن يسجل كلويفرت بعدما مرر الكرة بين قدمي الحارس المونتينيغري دانييل بيتكوفيتش (19)، في خامس أهدافه بقميص فريقه في مختلف المسابقات.

وسجل الجزائري أندي ديلور هدفاً رأسياً لنيس ألغاه الحكم بداعي التسلل (67)، قبل أن يفتقد بعد دقيقتين للدقة أمام المرمى.

وأنهى أنجيه اللقاء على وقع تسديدة قوية من المغربي سفيان بوفال أرغمت الحارس الارجنتيني والتر بينيتيس على التألق وإبعادها إلى ركنية (82)

© 2022 AFP