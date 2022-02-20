دورة مرسيليا: روبليف يحقق اللقب التاسع في مسيرته بفوزه على أوجيه-ألياسيم

مرسيليا (أ ف ب) – حقق الروسي أندري روبليف، المصنف سابعًا عالميًا، لقبه التاسع في مسيرته الاحترافية بتتويجه الأحد بدورة مرسيليا الفرنسية على حساب الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم التاسع، بعد مباراة قوية في النهائي انتهت بنتيجة 7-5، 7-6 (7/4).

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وهذا اللقب الأول لروبليف في العام الحالي والأول منذ تتويجه في روتردام الهولندية في آذار/مارس الفائت، كان الوحيد له في 2021.

وقال الروسي (24 عامًا) بعد الفوز "كل المعارك التي خضتها مع فيليكس منذ المرة الأولى في عام 2018 كانت مليئة بالدراما"، مضيفًا "في جميعها كان هناك على الاقل مجموعة انتهت 7-6 والآن بات من أفضل اللاعبين".

وثأر الروسي من الكندي الذي أقصاه من الدور نصف النهائي لدورة روتردام الأسبوع الماضي، في طريقه إلى اللقب الأول في مسيرته في تسع محاولات.

وعزز روبليف مواجهاته المباشرة مع أوجيه-ألياسيم (21 عامًا) إلى 3-1.

© 2022 AFP