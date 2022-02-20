شاحنة تقتحم إحدى بوابات مسجد جمكران في مدينة قم الإيرانية

بهروز مهري ا ف ب/ارشيف

طهران (أ ف ب) – اقتحمت شاحنة فجر الأحد إحدى بوابات حرم مسجد جمكران في مدينة قم المقدسة وسط إيران، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، مشيرة الى توقيف السائق الذي لم تعرف دوافعه.

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وأوردت وكالة "فارس" ان "شاحنة دمّرت الباب الرقم 6 للمسجد المقدس في جمكران عند الساعة الرابعة فجرا (00,30 بعد منتصف الليل ت غ) ودخلت الى حرم المكان المقدس".

ولم تحدد الوكالة ما اذا كان الحادث تسبب بأي إصابات، مشيرة الى أن السائق تم توقيفه، وأن الشاحنة كانت "تحمل الوقود" على متنها.

وبني مسجد جمكران في موقع يعتقد أنه شهد ظهورا للمهدي المغيب، الإمام الثاني عشر لدى الشيعة، ويؤم مسجد جمكران آلاف المؤمنين أسبوعيا.

وأوضحت "فارس" إنه تم ابعاد المصلين من قبل قوات الأمن بعيد الحادث.

© 2022 AFP