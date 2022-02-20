طواف الإمارات: فيلبسن يحرز المرحلة الأولى

جوسيبي كاكاتشي ا ف ب/ا ف ب

البلجيكي ياسبر فيليبسن بعد فوزه بالمرحلة الأولى من طواف الإمارات في أبو ظبي في 20 شباط/فبراير 2022

ابوظبي (أ ف ب) – أحرز الدراج البلجيكي ياسبر فيليبسن الأحد المرحلة الأولى من طواف الإمارات للدراجات الهوائية، الأول بين سباقات النخبة في العام 2022.

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وقطع دراج فريق البيسين-فينيكس البالغ 23 عاماً والذي أحرز القمصان الخضراء والحمراء والبيضاء لبطل المرحلة والمتصدر وأفضل شاب، المرحلة السريعة البالغة 184 كلم بمنطقة الظفرة في أبوظبي، في 4 ساعات و42 دقيقة و34 ثانية، متفوقاً بفارق السرعة النهائية على الإيرلندي سام بينيت والإيطالي إيليا فيفياني.

وكان فوز فيليبسن خارج التوقعات، مع وجود دراجين أصحاب خبرة معه في المنافسة على خط النهاية مثل بينيت وفيفياني وغرونيغين والألماني باسكال اكرمان والبريطاني المخضرم مارك كافينديش.

وقال فيليبسن بعد الفوز "إذا رأيت القائمة، أعتقد أنها تضم تقريباً أفضل الدراجين، لذلك يجب أن نفخر حقاً بما فعلناه كفريق".

وتابع "لقد كانت نهاية سريعة، لقد قام الفريق بعمل جيد، كان لدينا الوقت والمساحة للتحرك، ثم شقيت طريقي إلى المقدمة".

وأكد أنه سيحاول في المرحلة الثانية رغم صعوبة المنافسة "أتطلع لمحاولة تكرار نفس الشيء كما فعلنا اليوم، لن ينجح الأمر دائما، لكن من الجيد امتلاك روح المنافسة".

وتقام المرحلة الثانية في أبوظبي لمسافة 176 كلم.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الأولى:

1- البلجيكي ياسبر فيليبسن (البيسين فينيكس) 4:42:34 ساعات

2- الإيرلندي سام بينيت (بورا-هانزغروهه) التوقيت ذاته

3- الإيطالي ايليا فيفياني (إينيوس غريناديرز) التوقيت ذاته

4- الهولندي ديلان غرونيغين( بايك اكسشينج) التوقيت ذاته

5- اللاتفي ايمليس لايبنيس (تريك سيغافريدو) التوقيت ذاته

الترتيب العام بعد المرحلة الأولى:

1- البلجيكي فيليبسن (ألبيسين فينيكس) 4.42.24:42:34 ساعات

2- الإيرلندي سام بينيت (بورا-هانزغروهه) بفارق 0.04 ث

3- الروسي ديمتري ستراكوف (غازبروم روسفيلو) 0.04 ث

4- الإيطالي إيليا فيفياني (إينيوس غريناديرز) 0.06 ث

5- الإيطالي أليساندرو تونيلي (بردياني) 0.06 ث

© 2022 AFP