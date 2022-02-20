وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية في المغرب لتعزيز التعاون بين البلدين

- المتحدث باسم وزارة الدفاع الاسرائيلية/اف ب

الرباط (أ ف ب) – تبدأ وزيرة الاقتصاد الإسرائیلیة أورنا باربیفاي الأحد زيارة لأربعة أيام إلى المغرب تسعى عبرها إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التطبيع المتسارع لعلاقاتهما.

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ويوقع البلدان الاثنين اتفاقية "تاريخية للتعاون الاقتصادي والتجاري"، بحسب وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية التي أكدت أن "المغرب یحظى بأھمیة كبیرة بالنسبة لإسرائیل في المیادين الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية".

تأتي هذه الزيارة المقررة منذ فترة بعدما أعطى الجانبان دفعا قويا لعلاقاتهما في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر بتوقيع اتفاق تعاون أمني غير مسبوق، وذلك خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للرباط.

يتيح هذا الاتفاق للمغرب خصوصاً الحصول بسهولة على معدّات إسرائيلية عالية التكنولوجيا.

وهذه هي الزيارة الثالثة لمسؤول إسرائيلي إلى المغرب بعد زيارة وزير الخارجية يائير لبيد في آب/أغسطس.

كان البلدان استأنفا علاقاتهما الدبلوماسية أواخر العام 2020 في إطار اتفاق ثلاثي اعترفت بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

والعام الماضي بلغت قيمة التبادلات التجارية بین البلدين "نحو 131 ملیون دولار، منھا ما یقارب 31 ملیون دولار من الصادرات و100 ملیون دولار من الواردات"، بحسب وزارة الاقتصاد الإسرائيلية.

تشمل الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب قطاعات النقل والمطاط والبلاستيك والمنتجات الكيميائية، بينما تصدرّ المملكة إلى الدولة العبرية منتجات النسیج والزراعة والنقل، وفق المصدر نفسه.

ومنذ تطبيع العلاقات تطرّق مسؤولون من البلدين إلى فرص التعاون في مجالات عدّة، منها التكنولوجيا والماء والزراعة والطاقة المتجددة.

يرتقب أن تزور باربيفاي الرباط والعاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء وقبلتها السياحية مراكش، على أن تعقد اجتماعات مع وزراء ورجال أعمال مغاربة.

كما ستزور شركات إسرائيلة تعمل في قطاعي النسیج والزراعة.

وفي سياق تعزيز العلاقات أيضا، تبدأ شركة الخطوط الملكية المغربية أولى رحلاتها المباشرة بين الدار البيضاء وتل أبيب في 13 آذار/مارس.

كما ينتظر أن يستأنف السياح الإسرائيليون زيارة المغرب إثر إعادة فتح مجاله الجوي في 7 شباط/فبراير بعدما أغلق لأكثر من شهرين بسبب وباء كوفيد-19.

كان المغرب رابع دولة عربية تطبّع علاقاتها مع إسرائيل في 2020 برعاية أميركية. وسبق أن أقام علاقات معها عقب توقيع اتفاق أوسلو للسلام عام 1993، قبل أن يقطعها رسمياً إثر الانتفاضة الفلسطينية عام 2000.

واتفاقية السلام المغربية-الإسرائيلية التي تدعمها الولايات المتحدة بقوة يعتبرها الفلسطينيون خيانة لقضيّتهم لأنها استبقت إمكان التوصل إلى اتفاق سلام فلسطيني-إسرائيلي.

© 2022 AFP