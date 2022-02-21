أوستابنكو تدخل نادي الـ15 الأوليات والكاراس نادي العشرين

باريس (أ ف ب) – دخلت اللاتفية يلينا أوستابنكو نادي الـ15 الأوليات في تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب الصادر الإثنين، فيما بات الإسباني كارلوس ألكاراس بين العشرين الأوائل في تصنيف رابطة المحترفين.

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ونجحت أوستابنكو التي كانت مصنفة خامسة عالميا عام 2018، في الارتقاء ثمانية مراكز بفضل تتويجها بلقب دورة دبي الإماراتية الدولية على حساب الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 6-صفر و6-4، وباتت في المركز الثالث عشر.

واستحقت أوستابنكو اللقب بالنظر إلى مشوارها الصعب في الدورة حيث تخطت الاميركية صوفيا كينن، بطلة أستراليا المفتوحة 2020، في الدور الأول، والبولندية ايغا شفيونتيك، بطلة رولان غاروس 2020، في الثاني، والتشيكية بترا كفيتوفا، بطلة ويمبلدون 2011 و2014، في ربع النهائي، والرومانية سيمونا هاليب، بطلة رولان غاروس 2018 وويمبلدون 2019، في نصف النهائي.

ولم يطرأ أي تعديل على المراكز الثلاثة الأولى، فبقيت الأسترالية آشلي بارتي أولى، البيلاروسية أرينا سابالنكا ثانية، والتشيكية باربورا كرايتشيكوفا ثالثة.

في المقابل صعدت الإسبانية باولا بادوسا مرتبة واحدة وصارت رابعة في أفضل تصنيف في مسيرتها الاحترافية، على حساب التشيكية الأخرى كارولينا بليشكوفا، فيما بقيت التونسية أنس جابر عاشرة.

ولدى الرجال، دخل ألكاراس نادي العشرين الأوائل بصعوده تسعة مراكز بفضل تتويجه بلقب دورة ريو دي جانيرو على حساب الارجنتيني دييغو شفارتسمان.

وهو اللقب الثاني لألكاراس في مسيرته الاحترافية فصعد إلى المركز العشرين، فيما قفز شفارتسمان مرتبة واحدة وصار ثانيا عشر خلف البريطاني كامرون نوري الذي صعد بدوره مرتبة واحدة بإحرازه لقب دورة ديلراي بيتش الأميركية على حساب الأميركي ريلي أوبيلكا.

وجاء ارتقاء نوري وشفارتسمان على حساب الكندي دينيس شابوفالوف الذي تراجع مرتبتين وأصبح رابعا عشر بخروجه من ربع نهائي دورة قطر التي توج بلقبها الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت على حساب الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي.

وارتقى باوتيتستا أغوت مرتبة واحدة وصار خامسا عشر، وباسيلاشفيلي ثلاث مراتب وأصبح تاسعا عشر.

ولم يطرأ أي تعديل على المركز الـ11 الأولى.

تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 8875 نقطة

2- الروسي دانييل مدفيديف 8435

3- الألماني ألكسندر زفيريف 7515

4- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6565

5- الإسباني رافايل نادال 6515

6- الإيطالي ماتيو بيريتيني 4928

7- الروسي أندري روبليف 4590

8- النروجي كاسبر رود 3975

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3883

10- الإيطالي يانيك سينر 3429

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 8330 نقطة

2- البيلاروسية أرينا سابالينكا 5563

3- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 5003

4- الإسبانية باولا بادوسا 4429 (+1)

5- التشيكية كارولينا بليشكوفا 4347 (-1)

6- اليونانية ماريا ساكّاري 4191 (+2)

7- الإستونية أنيت كونتافيت 4137 (-1)

8- البولندية إيغا شفيونتيك 3986 (+1)

9- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 3350 (-2)

10- التونسية أنس جابر 3065

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