ثلاثة قتلى في تحطم مقاتلة عسكرية في تبريز بشمال غرب إيران

MIZAN NEWS/ا ف ب

قال تلفزيون إيران الرسمي أن ثلاثة أشخاص قتلوا جراء تحطم مقاتلة عسكرية للجيش الإيراني الإثنين في مدينة تبريز بشمال غرب البلاد، أثنين من القتلى هم أفراد طاقم الطائرة وشخص ثالث كان بالمكان، وسقطت الطائرة على سورة مدرسة كانت مغلقة بسبب قيود كورونا. وفتحت السلطات تحقيق باسباب الحادثة.

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أعلن التلفزيون الإيراني عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان من أفراد الطاقم، في تحطم مقاتلة عسكرية للجيش الإيراني الإثنين في مدينة تبريز بشمال غرب البلاد.

ونقل التلفزيون عن مدير الهلال الأحمر في تبريز قوله إن المقاتلة تحطمت عند سور مدرسة كانت مغلقة لدى وقوع الحادث، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم وشخص ثالث في المكان.

وأشارت القناة الرسمية الى أن أسباب الحادث هي موضع تحقيق.

وأوضح مدير هيئة إدارة الأزمة في محافظة أذربيجان الشرقية محمد باقر هنرور أن طائرة مقاتلة من طراز "أف-5" مخصصة للتدريب تحطمت عند الساعة التاسعة صباحا (05:30 ت غ) في حي منجم وسط المدينة، وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للتلفزيون.

وأوضح "لحسن الحظ، كانت المدرسة مقفلة بسبب جائحة كوفيد-19".

وأظهرت أشرطة مصوّرة قصيرة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر من الاطفاء يعملون على إخماد نيران مندلعة في مكان سقوط المقاتلة.

وبثت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية عبر حسابها على تويتر، لقطات من المكان أظهرت حضور عدد من سيارات الإطفاء، وتواجد عشرات الأشخاص من عاملي إغاثة إلى عناصر في قوات الأمن التي ضربت طوقا حول مكان سقوط الطائرة.

وأظهرت اللقطات دخانا منبعثا من مكان سقوط الطائرة، ولونا أسود طغى على جدران مبنى خلف السور حيث تحطمت المقاتلة. كذلك، بدت أجزاء من الحديد الملتوي على الأرض، بينما عمل عناصر الاطفاء على اخماد النيران بالكامل.

فرانس24 / أ ف ب

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