دورة دبي: ديوكوفيتش يعود بقوة في أول مباراة منذ ترحيله من أستراليا

دبي (أ ف ب) – استهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً عودته الى الملاعب بقوة، وذلك بحسمه أول مباراة له منذ ترحيله من ملبورن لرفضه التلقيح ضد فيروس كورونا وبالتالي منعه الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة، من دون عناء يذكر على حساب الإيطالي الشاب لورنتسو موسيتي 6-3 و6-3 الإثنين في الدور الأول لدورة دبي.

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وخلافاً لمواجهتهما في حزيران/يونيو خلال الدور ثمن النهائي لبطولة رولان غاروس حين فاز الإيطالي البالغ 19 عاماً بالمجموعتين الأولين وأجبر منافسه على بذل جهد هائل للعودة من بعيد في طريقه للفوز باللقب للمرة الثانية، لم يجد ديوكوفيتش هذه المرة صعوبة تذكر في حسم اللقاء والتأهل الى الدور الثاني حيث سيلتقي الفائز من مباراة الروسي كارن خاتشانوف والروسي أليكس دي مينور.

وبدأ ديوكوفيتش اللقاء بقوة وتقدم 3-1 بعد انتزاعه الشوط الرابع على إرسال منافسه، ما مهد الطريق لحسم المجموعة الأولى من دون مقاومة تذكر، ثم كرر الأمر في مستهل الثانية حين انتزع الشوط الثالث على إرسال الإيطالي ليتقدم 2-1 ثم كان قريباً من خسارة الشوط السادس ثلاث مرات على إرساله لكنه أنقذ الموقف وتقدم 4-2 في طريقه لحسم اللقاء في ساعة و14 دقيقة.

وكان ديوكوفيتش، الباحث عن لقب سادس في دبي بعد أعوام 2009 و2010 و2011 و2013 و2020، يخوض مباراته الأولى منذ 3 كانون الأول/ديسمبر حين خسر في مدريد مع منتخب بلاده ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس ديفيس، وذلك لأنه حُرم من المشاركة في بطولة أستراليا بسبب قضية رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ولتبرير قدومه إلى أستراليا دون تلقي اللقاح، طلب الصربي البالغ 34 عاماً اعفاءه من اللقاح كونه تعرض للاصابة بفيروس كورونا قبل أسابيع قليلة، لكن هذا الأمر أثار جدلاً كبيراً ومعركة قانونية في أستراليا انتهت بحرمانه خوض البطولة.

عاد إلى صربيا حيث خلد إلى الراحة مع عائلته ثم خرج هذا الاسبوع عن صمته في حديث إلى شبكة "بي بي سي" البريطانية ثم التلفزيون الصربي.

أوضح اللاعب الذي لا يريد ربط نفسه بالحركات المناهضة للقاح، انه ليس "ضد اللقاح" لكنه يتمنى مواصلة "مراقبة ما يُحقن" في جسده.

وأضاف انه "مستعد لدفع ثمن" قناعاته حتى لو كلّفه ذلك المشاركة في البطولات الثلاث الكبرى المتبقية هذا الموسم في رولان غاروس الفرنسية (22 أيار/مايو- 5 حزيران/يونيو)، ويمبلدون الإنكليزية (27 حزيران/يونيو- 10 تموز/يوليو) وفلاشينغ ميدوز الأميركية (29 آب/أغسطس-11 أيلول/سبتمبر)، وبالتالي استمرار المنافسة على اللقب الرمزي المرموق في عدد احراز البطولات الكبرى.

وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينيانو أكدت الأحد لقناة "أر تي أل": "نأمل جميعاً في أن تتطوّر الحالة الصحية باتجاه إيجابي، لكن إذا لم تتغيّر، سنحتاج إلى تصريح للتطعيم، ما يعني أن نوفاك ديوكوفيتش لن يكون معنا".

صدارة "أيه تي بي" على المحك

وستكون دورة دبي هامة جداً لديوكوفيتش في صراعه من أجل الاحتفاظ بصدارة تصنيف المحترفين "أيه تي بي" في ظل منافسة شرسة من الروسي دانييل مدفيديف المشارك في أكابولكو.

وسينتزع الروسي الصدارة في حال تتويجه باللقب بغض النظر عن نتائج ديوكوفيتش، او في حال بلوغه المباراة النهائية وفشل الصربي في الفوز بلقب دورة دبي، او في حال بلوغه نصف النهائي وعدم تمكن ديوكوفيتش من بلوغ نهائي الدورة الاماراتية.

كما يمكنه خطف المركز الأول في حال بلوغه ربع النهائي في أكابولكو وفشل ديوكوفيتش في التأهل إلى نصف النهائي في دبي، أو في حال خرج من الدور الثاني للدورة المكسيكية ولم يبلغ ديوكوفيتش نصف النهائي في دبي، أو في حال خروجه من الدور الأول في أكابولكو وعدم وصول الصربي إلى ربع النهائي في دبي.

لكن مدفيديف يواجه معركة حامية على بعد 15 ألف كيلومتر في أكابولكو، في ظل مشاركة نادال الذي استفاد من غياب ديوكوفيتش عن بطولة أستراليا للانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى (21)، والنجمين اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والألماني ألكسندر زفيريف.

تأهل موراي وخروج شيليتش

ويشارك ديوكوفيتش في دورة دبي لأن التلقيح ضد كورونا ليس إلزامياً للدخول إلى الإمارات العربية المتحدة.

قال "دجوكو"، الباحث عن لقب سادس في دبي، خلال مؤتمر صحافي الأحد "لدي هدف بالقدوم إلى دبي. أنا مستعد ومتحمس لفكرة اللعب مجددا في الدورات".

بعد دبي، ورد اسمه على لائحة المشاركين في بطولتي الماسترز 1000 في إنديان ويلز (7-20 آذار/مارس) في صحراء كاليفورنيا ثم ميامي بين 21 آذار/مارس و3 نيسان/أبريل. لكن لا يمكنه دخول الأراضي الأميركية دون الحصول على لقاح.

البريطاني أندي موراي بعد فوزه على الاسترالي كريستوفر اوكونيل في دورة دبي لكرة المضرب. دبي في 21 شباط/فبراير 2022 كريم صاحب ا ف ب

وأضاف ديوكوفيتش "لا يمكنني الاختيار حالياً. يتعين علي معرفة أين يمكنني اللعب. سأستغل كلّ فرصة للعب لأنه الشيء الذي أحبّ".

ومن أبرز المشاركين في دورة دبي (500)، الروسي أندري روبليف، الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، الإيطالي يانيك سينر، حامل لقب السنة الماضية الروسي أصلان كاراتسيف، البريطاني المخضرم أندي موراي بطل 2017 الذي بلغ الإثنين الدور الثاني بفوزه الصعب على الأسترالي كريستوفر أوكونيل 6-7 (4-7) و6-3 و7-5، والكرواتي مارين تشيليتش الذي انتهى مشواره باكراً بخسارته أمام التشيكي ييري فيسيلي 4-6 و6-7 (3-7).

وخرج التونسي مالك الجزيري من الدور الأول بخسارته أمام الصربي فيليب كرايينوفيتش 7-6 (7-4) و2-6 و6-4، والبلجيكي دافيد غوفان بخسارته أمام الياباني تارو دانيال 3-6 و6-7 (5-7).

© 2022 AFP