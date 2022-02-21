ديوكوفيتش يستهل موسمه من دبي بعد أزمة ترحيله من أستراليا

كريم صاحب ا ف ب

ديوكوفيتش في حصة تدريبية قبل دورة دبي للتنس في 20 شباط/فبراير 2022

دبي (أ ف ب) – يستهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش من دبي موسم 2022 محاولاً الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي في كرة المضرب، بعد شهر على ترحيله من ملبورن لرفضه التلقيح ضد فيروس كورونا وبالتالي منعه الدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

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وفي الوقت عينه، يحاول غريمه الإسباني رافايل نادال تأكيد عودته القوية من الإصابة، عندما يخوض دورة أكابولكو المكسيكية (500)، بعد انفراده بصدارة ترتيب المتوجين في البطولات الكبرى (21) اثر احرازه اللقب المرموق في ملبورن.

وفضّ نادال الشراكة مع ديوكوفيتش والنجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر، المتوجين بعشرين لقباً في البطولات الكبرى.

ولتبرير قدومه إلى أستراليا دون تلقي اللقاح، طلب الصربي البالغ 34 عاماً اعفاءه من اللقاح كونه تعرض للاصابة بفيروس كورونا قبل أسابيع قليلة، لكن هذا الأمر أثار جدلاً كبيراً ومعركة قانونية في أستراليا انتهت بحرمانه خوض البطولة.

عاد إلى صربيا حيث خلد إلى الراحة مع عائلته ثم خرج هذا الاسبوع عن صمته في حديث إلى شبكة "بي بي سي" البريطانية ثم التلفزيون الصربي.

أوضح اللاعب الذي لا يريد ربط نفسه بالحركات المناهضة للقاح، انه ليس "ضد اللقاح" لكنه يتمنى مواصلة "مراقبة ما يُحقن" في جسده.

وأضاف انه "مستعد لدفع ثمن" قناعاته حتى لو كلّفه ذلك المشاركة في البطولات الثلاث الكبرى المتبقية هذا الموسم في رولان غاروس الفرنسية (22 أيار/مايو- 5 حزيران/يونيو)، ويمبلدون الإنكليزية (27 حزيران/يونيو- 10 تموز/يوليو) وفلاشينغ ميدوز الأميركية (29 آب/أغسطس-11 أيلول/سبتمبر)، وبالتالي استمرار المنافسة على اللقب الرمزي المرموق في عدد احراز البطولات الكبرى.

وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينيانو أكدت الأحد لقناة "أر تي أل": "نأمل جميعاً في أن تتطوّر الحالة الصحية باتجاه إيجابي، لكن إذا لم تتغيّر، سنحتاج إلى تصريح للتطعيم، ما يعني أن نوفاك ديوكوفيتش لن يكون معنا".

دبي معفاة

ويمكن للمصنف الأول عالمياً المشاركة في دورة دبي لأن التلقيح ضد كورونا ليس إلزامياً للدخول إلى الإمارات العربية المتحدة.

صورة عملاقة للصربي نوفاك ديوكوفيتش في العاصمة الصربية بلغراد في 16 كانون الثاني/يناير 2022 أندري إيساكوفيتش ا ف ب/ارشيف

قال "دجوكو"، الباحث عن لقب سادس في دبي، خلال مؤتمر صحافي الأحد "لدي هدف بالقدوم إلى دبي. أنا مستعد ومتحمس لفكرة اللعب مجددا في الدورات".

بعد دبي، ورد اسمه على لائحة المشاركين في بطولتي الماسترز 1000 في إنديان ويلز (7-20 آذار/مارس) في صحراء كاليفورنيا ثم ميامي بين 21 آذار/مارس و3 نيسان/أبريل. لكن لا يمكنه دخول الأراضي الأميركية دون الحصول على لقاح.

وأضاف ديوكوفيتش "لا يمكنني الاختيار حالياً. يتعين علي معرفة أين يمكنني اللعب. ساستغل كلّ فرصة للعب لأنه الشيء الذي أحبّ".

لقاء متجدد مع موزيتي

وسيواجه ديوكوفيتش في أولى مبارياته الإثنين الإيطالي الشاب لورنتسو موزيتي (19 عاماً و57 عالمياً) الذي أزعجه كثيراً في حزيران/يونيو الماضي في طريقه للتويج مرة ثانية في رولان غاروس. خلال ثمن النهائي في باريس، خسر البطل الصربي أوّل مجموعتين قبل أن يقلب الطاولة على خصمه الشاب الذي أنهى المباراة مصاباً.

كما يأمل ديوكوفيتش في الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي في ظل منافسة شرسة من الروسي دانييل مدفيديف المشارك في أكابولكو. يمكن لوصيف بطولة أستراليا الأخيرة الارتقاء إلى المركز الأول بحال تتويجه في المكسيك، بصرف النظر عن نتيجة ديوكوفيتش في الإمارات.

وعلّق الصربي قائلاً "إذا تحقق هذا الأمر الأسبوع الحالي، سأكون أوّل المهنئين له".

لكن الصراع يبدو مستعراً على بعد 15 ألف كيلومتر في أكابولكو، مع مواجهة مبكرة لنادال ضد الأميركي راين أوبيلكا ومشاركة النجمين اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والألماني ألكسندر زفيريف.

من جهته، يأمل ديوكوفيتش في استعادة إحساس التنافس، وذلك بعد توقفه عن المباريات منذ 3 كانون الأول/ديسمبر وخسارته في مدريد مع منتخب بلاده ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس ديفيس.

ومن أبرز المشاركين في دورة دبي (500)، الروسي أندري روبليف، الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، الإيطالي يانيك سينر، حامل لقب السنة الماضية، الروسي أصلان كاراتسيف، البريطاني المخضرم أندي موراي والكرواتي مارين تشيليتش.

© 2022 AFP