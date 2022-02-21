طواف الامارات: كافنديش يحرز المرحلة الثانية وفيليبسن يحتفظ بالصدارة

جوزيبي كاكاتشي ا ف ب

جَـبَـل حَـفِـيـت (الامارات) (أ ف ب) – أحرز البريطاني المخضرم مارك كافنديش الإثنين المرحلة الثانية من طواف الامارات للدراجات الهوائية، متفوّقاً على البلجيكي ياسبر فيليبسن بطل الأولى والذي احتفظ بالقميص الأحمر لصدارة الترتيب.

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وقطع دراج فريق" كويك- ستيب" مسافة المرحلة البالغة 176 كلم والتي أقيمت في أبوظبي في 4 ساعات و20 دقيقة و45 ثانية، متفوقا بفارق السرعة النهائية على فيليبسن والألماني باسكال أكرمان.

وقال ابن الـ37 عاما والذي حقق فوزه الثاني هذا العام بعد احرازه أيضا المرحلة الثانية من طواف عمان قبل أسبوعين "سعيد انني تمكنت من الفوز على فيليبسن، ثلث فريقي يخوضون السباق الأول أو الثاني في مسيرتهم الاحترافية، لكنهم ساعدوني للغاية اليوم".

وتابع "كانت مهمتهم الوصول الى النهاية مع شعوري بالانتعاش، وقد فعلوا ذلك جيدا الى درجة انني تمكنت من الانطلاق بسرعة بمسافة 300 إلى 350 مترا رغم مواجهتي الرياح المعاكسة".

من جهته، قال فيليبسن: "كنت أعلم أنه سيكون سباقا صعبا بسبب الرياح المعاكسة، وكان مارك الأسرع اليوم. أشعر بخيبة أمل بعض الشيء لكني سأحاول تحقيق الفوز مرة أخرى في المرحلة التالية".

وتقام المرحلة الثالثة في إمارة عجمان، وهي سباق ضد الساعة لمسافة 9 كلم.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثانية:

1- البريطاني مارك كافنديش (كويك- ستيب) 4:20:45 ساعات

2- البلجيكي ياسبر فيليبسن (البيسين- فينيكس) التوقيت ذاته

3- الألماني باسكال أكرمان (فريق الامارات) التوقيت ذاته

4- الهولندي اولاف كويج (جامبو فايسما) التوقيت ذاته

5- الفرنسي أرنو ديمار ( غروباما اف دي دجي) التوقيت ذاته

- الترتيب العام بعد المرحلة الثانية:

1- البلجيكي ياسبر فيليبسن (البيسين- فينيكس) 9:03:03 ساعات

2- الروسي دميتري ستراكوف (غازبروم روسفيلو) بفارق 4 ثوان

3- البريطاني مارك كافنديش (كويك- ستيب) بفارق 6 ثوان

4- الإيرلندي سام بينيت (بورا-هانزغروهه) بفارق 10 ثوان

5- الألماني باسكال أكرمان (فريق الامارات) بفارق 12 ثانية

© 2022 AFP