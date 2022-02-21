كينشاسا وأنقرة توقعان سبع اتفاقيات تعاون في المجالين الأمني والاقتصادي

أرسين إمبيانا ا ف ب

الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي (وسط-يسار) مستقبلا نظيره التركي رجب طيب إردوغان (وسط-يمين) في كينشاسا في 20 شباط/فبراير 2022

كينشاسا (أ ف ب) – تم توقيع سبع اتفاقيات تعاون ثنائي بين جمهورية الكونغو الديموقراطية وتركيا في المجالين الأمني والاقتصادي في ختام زيارة أجراها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى البلد الواقع في وسط إفريقيا، وفق ما أفادت الإثنين مصادر رسمية.

إعلان اقرأ المزيد

وقال إردوغان في تغريدة "لقد جددنا التأكيد على رغبتنا في تطوير التعاون الثنائي"، مشيرا إلى "توقيع سبع اتفاقيات بين تركيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية".

وأشارت مصادر كونغولية إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها تشمل اتفاق إطار عسكري، وبروتوكولا على صلة بالمساعدات المالية واتفاق تعاون في مجال الصناعة الدفاعية.

كما تم توقيع اتفاقيات لبناء مركز مالي في كينشاسا وإنشاء بنى تحتية وإقامة مواصلات مائية على نهر الكونغو وروافده وبناء طريق سريع بطول 1083 كلم وإقامة خط سكك حديد.

والإثنين، وضع وزير التخطيط المدني الكونغولي ومسؤول تركي حجر الأساس لبناء "المركز المالي في كينشاسا" الذي سيضمّ مقر وزارة المالية ومختلف خدماتها في منطقة تقع على مقربة من المدرسة التركية في حي الأعمال في غومبي (شمال).

والأحد رحّب الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي إثر استقباله نظيره التركي بتوقيع الاتفاقيات، معتبراً أنّها "تعكس نيّة تعزيز علاقاتنا".

© 2022 AFP