ليبرون يقود فريقه للفوز في مباراة "أول ستار" وكوري الأفضل مع 50 نقطة

رد فعل ستيفن كوري من فريق ليبرون خلال الشوط الأوّل من مباراة كل النجوم التقليدية في الدوري الاميركي للمحترفين على ملعب "روكيت مورغيدج فيلدهاوس" في كليفلاند أوهايو في 20 شباط/فبراير 2022

كليفلاند (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – قاد ليبرون جيمس فريقه للفوز في مباراة كل النجوم التقليدية "أول ستار" التي تجمع أفضل لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بتسجيله سلة الحسم أمام فريق كيفن دورانت 163-160 في كليفلاند الأحد، فيما اختير ستيفن كوري صاحب 50 نقطة أفضل لاعب في المباراة.

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وعلى ملعب "روكيت مورغيدج فيلدهاوس" في كليفلاند، وأمام 19.400 متفرج، وعلى الرغم من انه لم يحطّم الرقم القياسي المسجل باسم أنتوني ديفيس صاحب 52 نقطة في مباراة "أول ستار" عام 2017، إلا أن كوري حقق رقماً قياسياً جديداً للرميات الثلاثية بتسجيله 16 رمية من 27 محاولة، بسهولة تامة حيث تمكن من رمي بنجاح من خارج القوس 11 في الشوط الأوّل، في انجاز فريد من نوعه.

وحطّم كوري الرقم القياسي السابق لعدد الثلاثيات بحوزة بول جورج مع 9 رميات في عام 2016.

قال كوري "حاولت وحاولت. عندما أبدأ تزداد طاقتي. من الرائع أن أعود إلى أوهايو".

وأضاف "من الواضح أن هذه الكأس لها معنى خاص. أنا متواضع جداً ومبارك جداً وأقدّر ذلك".

ولا يعتبر ما حققه كوري غريباً للاعب دخل تاريخ الدوري من أوسع أبوابه كأفضل مسجل عن الرميات الثلاثية، بعدما تجاوز هذا الموسم الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله راي ألن، كما يتضمن سجل كوري الفوز بلقب الدوري 3 مرات مع غولدن ستايت ووريرز (2015 و2017 و2018)، اضافة إلى اختياره أفضل لاعب في الموسم العادي مرتين (2015 و2016).

وفي حين اعتبر موزع اللعب ابن الـ 33 عاماً مهندس فوز فريق ليبرون، إلا أن الأخير هو من سجّل سلة الفوز من تسديدة من مسافة متوسطة أوصلت فريقه إلى 163 نقطة، وهو الرقم الذي كان يتوجب على أحد الفريقين بلوغه لاعلان فوزه.

وأنهى جيمس اللقاء مع 24 نقطة، فيما أضاف اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 30 إلى 12 مرتدة، وبرزا معاً في الربع الأخير الذي شهد منافسة محتدمة بين الفريقين.

في المقابل، لم يتمكن الكاميروني جويل إمبيد ونقاطه الـ 36 إلى 10 مرتدات من الحؤول دون خسارة فريق دورانت المصاب والغائب تماماً عن المباراة لوفاة جدته الأحد.

© 2022 AFP