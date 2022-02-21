موتو جي بي: بانيايا يمدد عقده مع دوكاتي حتّى عام 2024

باريس (أ ف ب) – مدّد وصيف بطل العالم للدراجات النارية في فئة موتو جي بي الإيطالي فرانتشيسكو "بيكو" بانيايا عقده مع دوكاتي لمدة عامين إضافيين حتى نهاية عام 2024، حسب ما أعلن الصانع الإيطالي الإثنين.

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وكان الدراج المتحدر من تورينو انتقل من الفريق الرديف دوكاتي-براماك العام الماضي إلى الفريق الاوّل، ليترك بصمته على ختام منافسات الفئة الملكة مع 4 انتصارات في السباقات الستة الأخيرة. كما انطلق من المركز الأوّل ست مرات وصعد 9 مرات إلى منصة التتويج.

غير أن الحادث الذي تعرض له خلال تصدره جائزة إميليا-رومانيا الكبرى في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، كلفه غالياً وشرّع الباب أمام دراج ياماها الفرنسي فابيو كوارتارارو للظفر باللقب للمرة الأولى في مسيرته.

وانضم بانيايا إلى فريق براماك عام 2019 عقب فوزه بلقب فئة موتو2 في العام السابق. وبعد احتلاله للمركز السادس عشر في الترتيب النهائي للدراجين عام 2020، تم ترفيعه للدفاع عن ألوان الفريق المصنعي.

وفرض الإيطالي، في سن الـ 25 عاماً، نفسه كأحد أبرز الدراجين في الجيل الجديد، إلى جانب كوارتارارو الذي يصغره بثلاثة أعوام.

وتخرّج بانيايا من أكاديمية "في آر46" التي اسسها ويشرف عليها أسطورة الدراجات النارية الإيطالي فالنتينو روسي الذي اعلن اعتزاله مع نهاية منافسات العام الماضي.

وسيكون بانيايا مرة جديدة من بين أبرز المرشحين لاحراز اللقب، إلى جانب بطل فئة موتو جي بي ست مرات الاسباني مارك ماركيس (هوندا) في حال تمكن الاخير من التعافي كلياً من مشكلاته الجسدية، مع انطلاق العام الجديد من قطر في 6 آذار/مارس المقبل.

أولي/د ح/جأش

© 2022 AFP