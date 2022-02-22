دورة أكابولكو: زفيريف يتأهل الساعة 4:54 فجراً

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حسم زفيريف مباراته مع بروكسبي في وقت متأخر جدا

مكسيكو (أ ف ب) – حقق الألماني ألكسندر زفيريف فوزاً صعباً في دورة أكابولكو المكسيكية فجر الثلاثاء، في أكثر توقيت متأخر بتاريخ دورات محترفي كرة المضرب.

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وتفوّق حامل الذهبية الأولمبية والمصنف الثالث عالمياً على الأميركي جنسون بروكسبي 3-6 و7-6 (12-10) و6-2، في مباراة انتهت الساعة 4:54 دقيقة فجراً بتوقيت أكابولكو (10:54 ت غ).

ودامت المباراة ضمن الدور الأول من احدى دورات الـ500 ثلاث ساعات و19 دقيقة، وهي ثالث مباراة الإثنين تزيد عن ثلاث ساعات.

وكان الرقم السابق في مباراة الأسترالي ليتون هويت والقبرصي ماركوس بغداتيس، ضمن بطولة استراليا المفتوحة 2008 وانتهت الساعة 4:34 فجراً.

وكانت مباراة زفيريف وبروكسبي قائمة عندما انتهت مباراة في فئة الزوجي بدورة دبي، المتقدمة 10 ساعات عن أكابولكو.

ويلتقي زفيريف في دور الـ16 مواطنه بيتر غويوفتشيك الفائز على الأميركي براندون ناكاشيما 6-4 و6-4.

وفي وقت لاحق، يخوض النجم الإسباني المخضرم رافايل نادال أول مباراة بعد انفراده بالرقم القياسي لعدد مرات احراز الالقاب الأربعة الكبرى (21) بتتويجه في ملبورن مطلع السنة.

يواجه الماتادور الأعسر الأميركي دنيس كودلا، فيما يلعب الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانياً عالمياً والباحث عن انزال الصربي نوفاك ديوكوفيتش عن صدارة التصنيف العالمي، الفرنسي بنوا بير.

وبلغ العملاق الأميركي جون إيسنر الدور الثاني بفوزه على الإسباني المخضرم فرناندو فرداسكو 7-5 و6-7 (4-7) و7-6 (7-3) في مباراة ماراثونية.

واحتاج إيسنر (2,08 م) إلى ثلاث ساعات و13 دقيقة لتحقيق فوزه الثاني على التوالي على فرداسكو (38 عاما) والثاني في ثلاث مواجهات.

وضرب إيسنر البالغ من العمر 36 عاما موعدا في الدور الثاني مع البريطاني كامرون نوري السادس وبطل دورة ديلراي بيتش الأميركية الأحد أو الألماني دانيال ألتماير الصاعد من التصفيات.

وانسحب الأميركي الآخر رايلي أوبيلكا، بطل دورة دالاس الأميركية الأحد قبل الماضي ووصيف بطل دورة ديلراي بيتش، من الدورة المكسيكية حيث كان مقررا أن يلاقي نادال المصنف رابعاً.

واستفاد كودلا، الخاسر المحظوظ، من انسحاب مواطنه ليلتقي مع الماتادور في أول مواجهة بينهما.

وبلغ الدور الثاني أيضا الأميركي الآخر تايلور فريتز السابع بتغلبه على الفرنسي أدريان مانارينو 6-3 و6-3، والاسباني الآخر بابلو كارينيو بوستا الثامن بفوزه على الألماني أوسكار أوته الصاعد من التصفيات 6-2 و6-4، والصربي دوشان لايوفيتش بتغلبه على الأميركي سيباستيان كوردا 6-4 و4-6 و7-5.

© 2022 AFP