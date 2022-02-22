دوري أبطال أوروبا: فياريال يفرض التعادل على يوفنتوس المتقدم بعد 33 ثانية

خافيير سوريانو ا ف ب

مهاجم يوفنتوس الصربي دوشان فلاهوفيتش يسدد ويسجل في مرمى فياريال خلال لقاء الفريقين في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم على ملعب "لا سيراميكا" في فياريال في 22 شباط/فبراير 2022

مدريد (أ ف ب) – فرض فياريال الاسباني التعادل الإيجابي 1-1 على ضيفه يوفنتوس الإيطالي الثلاثاء، في مباراة شهدت تسجيل مهاجم الاخير الصربي دوشان فلاهوفيتش هدف بعد 33 ثانية من صافرة البداية في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

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وأدرك فياريال التعادل عبر دانيال باريخو في الدقيقة 66، تاركاً باب الاحتمالات مشرعاً على مصراعيه في الإياب في تورينو في 16 آذار/مارس المقبل.

وهي المواجهة الاولى بين الفريقين والثانية لفياريال بمواجهة نادٍ إيطالي في الادوار الإقصائية لدوري الابطال، بعدما خرج فائزاً أمام إنتر في الدور ربع النهائي في موسم 2005-2006.

ويأمل يوفنتوس الذي سقط في فخ التعادل للمباراة الثالية توالياً بعد أتالانتا وتورينو بالنتيجة ذاتها 1-1 في الـ "سيري أ"، أن يتخطى دور ثمن النهائي الذي سقط فيه الموسم الماضي أمام بورتو البرتغالي، فيما توج فياريال سجله بفوزه بكأس "يوروبا ليغ" بركلات الترجيح 11-10 على حساب مانشستر يونايتد الانكليزي بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الاصلي والاضافي.

وأشرك ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس مهاجمه فلاهوفيتش أساسياً في باكورة مبارياته في المسابقة القارية على الاطلاق، فكان ابن الـ 22 عاماً والقادم من فيورنتينا مقابل صفقة قياسية في الميركاتو بلغت 70 مليون يورو، عند حسن ظن مدربه بتسجيله هدف السبق بعد 33 ثانية.

وهو ثاني أسرع هدف للاعب مبتدىء في مستهل مبارياته بعد الذي سجله الأوكراني يفهين كونوبليانكا لصالح إشبيلية الاسباني في 15 أيلول/سبتمبر 2015 أمام بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني، حيث سجل الهدف الثالث لفريقه بعد 19 ثانية من دخوله أرض الملعب في الدقيقة 83.

ويبقى أسرع هدف في دوري الأبطال باسم المهاجم الهولندي روي ماكاي بعد 10 ثوانٍ سجله لصالح فريقه بايرن ميونيخ الالماني في مرمى ريال مدريد الاسباني في إياب ثمن نهائي دوري الابطال موسم 2006-2007.

ودفع أليغري بالمهاجم الاسباني ألفارو موراتا إلى جانب فلاهوفيتش، بمساندة على الرواقين من الأميركي ويستون ماكيني والكولومبي خوان كوادرادو. فيما غاب الأرجنتيني باولو ديبالا والمدافع المخضرم جورجو كييليني للاصابة.

من ناحيته، أجرى أوناي إيمري 7 تعديلات على تشكيلته مقارنة مع مباراته الاخيرة في الدوري، مع عودة الفرنسي إتيان كابو إلى الفريق اثر غيابه عن المباراتين الاخيرتين أمام غرناطة وريال مدريد في "لا ليغا" بسبب مشكلات عضلية.

على ملعب "لا سيراميكا" في فياريال، صعق فلاهوفيتش جماهير "الغواصة الصفراء" بعد 33 ثانية من صافرة البداية بهدف السبق بعدما سيطر على الكرة بصدره داخل المنطقة خلال اندفاعه ويستدير ويسدد بيمناه كرة أرضية في الزاوية المعاكسة للحارس الأرجنتيني غيرونيمو رولي، في أوّل أهداف الصربي في المسابقة الأعرق أوروبياً.

ولاحت أبرز فرص الشوط الأول لفياريال بعد مجهود من ألفونسو بيدراسا على الجهة اليسرى وتمريرة إلى الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، تابعها على الطاير بيسراه اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس البولندي فويتشيتش تشيزني (13).

مع بداية الشوط الثاني، اقحم أليغري مدافعه المخضرم ليوناردو بونوتشي بدلاً من القائد البرازيلي أليكس ساندرو، إلا أن ذلك لم يحل دون السقوط في خطأ دفاعي فادح بعد تمريرة كابو في ظهر الدفاع إلى باريخو غير المراقب وبمواجهة الحارس ليسدد كرة سهلة في الشباك (66).

وكاد فلاهوفيتش يضيف الثاني له في تلك الامسية والفوز لفريقه، إلا أن الحارس رولي تصدى لتسديدته (84)، ليبقى التعادل سيد الموقف.

© 2022 AFP