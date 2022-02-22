دوري أبطال أوروبا: هالر لتعزيز سجله التهديفي الخارق

كنزو تريبويار ا ف ب/ارشيف

امستردام (أ ف ب) – متى سيتوقف المهرجان التهديفي لسيباستيان هالر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم؟ مع عشرة أهداف في ست مباريات خلال دور المجموعات، يتصدر المهاجم العاجي لأياكس أمستردام الهولندي ترتيب هدافي المسابقة القارية الأولى ويسعى لتعزيزه الأربعاء عندما يحل ضيفا على بنفيكا البرتغالي في ذهاب دور الـ16.

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يتقدم العاجي-الفرنسي البالغ 27 عاماً بفارق هدف عن مهاجم بايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي وإثنين عن المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنكليزي. ويتساوى رصيده راهناً مع ما حققه النروجي إرلينغ هالاند الموسم الماضي مع بوروسيا دورتموند الألماني، عندما حصد لقب هداف المسابقة.

وإذا كانت وسائل الإعلام تتفرّغ عادة لنجوم أمثال البولندي ليفاندوفسكي، هالاند، الأرجنتيني ميسي أو البرتغالي رونالدو، إلا أن هالر يستحق القليل من الاهتمام نظراً لأرقامه اللافتة في "تشامبيونز ليغ".

ينوي "المتابعة على نفيس الوتيرة" كما أشار الثلاثاء الى وسائل إعلام هولندية، خصوصاً مع بروزه التهديفي أيضاً في الدوري الهولندي حيث يتصدر فريقه أمام غريمه التاريخي أيندهوفن.

ضمن المرحلة 22 قبل عشرة أيام ضد تفنتي، سجّل اللاعب البالغ طوله 1.90 م ثلاثية ضمن خماسية نظيفة لفريق العاصمة على أرضه، رافعاً رصيده إلى 16 هدفاً في 19 مباراة.

في خمسين مباراة خاضها مع أياكس بعد وصوله من وست هام الإنكليزي في كانون الثاني/يناير 2021، سجّل هالر 41 هدفاً و15 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات.

ومن ضمن احصائياته اللافتة، أصبح أول لاعب يسجل رباعية "سوبر هاتريك" في بداياته ضمن دوري الأبطال، خلال الفوز على سبورتينغ البرتغالي 5-1 في لشبونة حيث يواجه بنفيكا الاربعاء، منذ رباعية الهولندي ماركو فان باستن مع ميلان الإيطالي في مرمى غوتبورغ السويدي في تشرين الثاني/نوفمبر 1992.

قال هالر آنذاك "لا أصدّق. هذا بمثابة الحلم".

عشرة

وقبل انطلاق الادوار الاقصائية، قال لقناة النادي الذي حصد 18 نقطة كاملة في دور المجموعات على غرار ليفربول الإنكليزي وبايرن ميونيخ الألماني "لو قلتم لي قبل انطلاق البطولة أني سأسجل هذا الكم من الأهداف لقلت ان هذا الأمر غير ممكن".

تابع "عشرة رقم جيد، لأننا صنعنا الكثير من الفرص. كان بمقدوري التسجيل أكثر، لكن عشرة رقم رائع".

أصبح أيضاً أسرع لاعب يسجل عشرة أهداف في دوري الأبطال في ست مباريات. في دور المجموعات، هزّ الشباك في المباريات الست، وحده البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد الإسباني نجح بذلك في موسم 2017-2018.

لم يتم اختياره لمنتخب فرنسا، إذ يحمل ألوان منتخب ساحل العاج وشارك معه في كأس أمم إفريقيا الأخيرة حيث سجل هدفاً وحيداً، خلال مشوار الفيلة نحو دور الـ16 حيث خسروا أمام مصر بركلات الترجيح.

تحدثت والدته العاجية في كانون الثاني/يناير الماضي في مقابلة مع قناة "كانال بلوس" إفريقيا عن نجلها الذي ربّته مع والده الفرنسي في ضاحية باريسية "كان الأكثر من بين أولادي يشعر بانه إيفواري". اللاعب الذي حمل ألوان كل الفئات العمرية للمنتخب الفرنسي سيواجه منتخب الزرق للمرة الأولى في 22 آذار/مارس المقبل في مرسيليا.

كبر اللاعب الذي ترعرع في نادي أوكسير قبل انتقاله إلى أوتريخت الهولندي (52 هدفاً في 89 مباراة) ثم أينتراخت فرانكفورت الألماني (33 في 77) ووست هام (14 في 54).

انهالت الإشادات عليه بدءاً من مدرّبه إريك تن هاغ الذي أشرف عليه أيضاً في أوتريخت "برغم قامته الطويلة يمتاز بسرعة التحرك. لا أريد تشبيهه بزلاتان إبراهيموفيتش (نجم أياكس السابق)، لكنه يمتلك قدرات فنية وجسدية".

واللافت في بداية مشوار هالر مع أياكس نسيان الأخير تسجيله في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي بعد فشله في بلوغ دور الـ16 من دوري الأبطال، ما حرمه خوض غمار البطولة التي خرج منها بطل أوروبا أربع مرات من الدور ربع النهائي ضد روما الايطالي بخسارته 2-3 في مجموع المباراتين.

تابع تن هاغ بخصوص صاحب 28 هدفاً في 28 مباراة ضمن مختلف المسابقات هذا الموسم "لست متفاجئاً من اهتمام أندية أخرى به. كل ما يمكنني قوله: ستكون كلفته مرتفعة".

يمكن للاعب القادم مقابل 27 مليون يورو أن يغذي خزانة أياكس في فترة الانتقالات المقبلة، خصوصاً مع تقارير عن اهتمام بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين بضمّه.

© 2022 AFP