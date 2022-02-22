دوري "أن بي ايه": السلوفيني دراغيتش ينضم إلى نتس

كيفن كوكس غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

نيويورك (أ ف ب) – انضم صانع الألعاب السلوفيني المخضرم غوران دراغيتش الثلاثاء إلى بروكلين نتس المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ليلعب تحت اشراف زميله السابق في فينيكس صنز ومدرب نتس الحالي الكندي ستيف ناش.

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وانتقل ابن الـ 35 عاماً إلى صفوف نتس كلاعب حر بعد شراء عقده بالتراضي من فريقه السابق سان أنتونيو سبيرز.

وتنازل نتس عن جيفون كارتر لإفساح المجال لقدوم دراغيتش في اللحظات الاخيرة قبل اغلاق سوق انتقالات شهدت مغادرة جيمس هاردن بروكلين إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وسلوك الأسترالي بن سيمونز الاتجاه المعاكس.

ويحتل نتس المركز الثامن في المنطقة الشرقية برصيد 31 فوزاً مقابل 28 هزيمة.

وسيجلب دراغيتش لنتس الخبرة والموهبة بادارة المدرب ناش الذي يعرفه جيداً كونه سبق أن لعب إلى جانبه لمدة موسمين في فينيكس. قبل أن يحلّ السلوفيني بدلاً من الكندي على أرض الملعب عقب رحيل الاخير إلى لوس أنجليس ليكرز عام 2012.

وخاض دراغيتش 872 مباراة في الدوري، منها 524 أساسياً، ضمن صفوف أندية فينيكس وهيوستن روكتس وميامي هيت وتورونتو رابتورز، علماً أن الاخير قام بمبادلته في وقت سابق من هذا الشهر إلى سبيرز. ويبلغ متوسط تسجيله 13.9 نقطة و3.1 مرتدات و4.8 تمريرات حاسمة في المباراة.

وشارك دراغيتش في مباراة كل النجوم التقليدية "أول ستار" في عام 2018، وفاز بجائزة أفضل لاعب متطور في الدوري الاميركي للمحترفين مع صنز في موسم 2013-2014.

© 2022 AFP